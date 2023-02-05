被屁孩噁舔害慘！壽司郎股價蒸發160億「客人消失」 矢板明夫提3省思：傷害無可挽回

image source：Twitter／@takigare3



文／徐暘甯

日本一名高中生到連鎖迴轉壽司餐廳用餐時，趁店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐及茶杯，甚至將口水沾到迴轉台上的壽司，惡劣行徑遭到網友群起撻伐，更讓苦主「壽司郎」股價瞬間蒸發160億日圓（約新台幣36.8億元）。對此，產經新聞台北支局長矢板明夫也提出了3點省思。

17歲高中生狂舔醬油瓶、茶杯...惡行惹怒日網！壽司郎拒接受道歉、要求賠償

日前一名17歲的日本高中生到壽司郎用餐時，趁著無人注意狂舔公用醬油罐、茶杯，甚至用手指沾自己的口水塗在迴轉台的壽司上，種種沒有公德心的惡劣行徑曝光後引發外界強烈抨擊。雖然該名少年事後在父母陪同下到壽司郎道歉，但壽司郎方面拒絕接受，並要求他賠償經濟損失。

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▲壽司郎在台灣相當受歡迎，位居網路溫度計日式連鎖口碑排行榜第1名。

image source：日式連鎖口碑排名(分析區間：2022/11/04~2023/02/01）

店家嚇壞停止迴轉壽司服務...矢板明夫提3點省思

針對這起爭議，產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書透露，許多迴轉壽司店因為這次事件已經停止了迴轉壽司服務，出餐模式改由店員把壽司直接送到客人餐桌上。同時分享個人看法提出3點省思。

第一、現代社會追求效率，從經營方看來，迴轉壽司的營業方式，可以節省大量的人力成本。但是，也同時創造了很多無法監督到的死角。如果有人做壞事，比較無法及時發現和阻止。即便受害店家已立即調整服務流程，但這次事件仍讓不少民眾失去對餐廳的信任與信心，表示以後將會選擇更安心的用餐方式。

第二、如果沒有網路的傳播，這件事的負面影響可能只會局限於很小的範圍內。但是，一旦被放在網路上，就可能會在極短的時間內，傳遍全世界每一個角落。企業的危機管理完全跟不上、也發揮不了作用。壽司郎的經營團隊只能眼睜睜看著股價崩盤。

矢板明夫也指出，經由這次事件大家可得知類似的惡作劇其實並不罕見。受害的店家咎責應有助於法律規範的完善，對今後的犯行起到震懾作用。

第三、社交媒體的出現，使一些希望得到更多關注的年輕人、或者社會上的弱者，為了引起別人的注目，更容易鋌而走險做出某些過激行為。不但事先很難阻止，還可能出現模仿者。

image source：FB／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio

惡搞行徑害慘迴轉壽司產業 矢板明夫：傷害無可挽回

矢板明夫在文末寫道，「這個少年一定沒想到這件事情的影響會這麼大，現在可能已經追悔莫及了。」然而他的行為已經對其父母、壽司郎、迴轉壽司產業，甚至整個日本社會造成無法逆轉的傷害。喊話學校和家庭2大重要教育體系多多注意此種情況，及早讓孩子了解問題的嚴重性，防範於未然。









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