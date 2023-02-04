被屁孩舔掉170億！民眾發起「救壽司郎」活動 最新股價曝光

知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」日前發生有17歲的學生舔醬油罐、茶杯，引起消費者慌恐，公司市值暴跌近170億日圓（約台幣39億)，但現在有民眾看不下去，發起「想救壽司郎」活動，昨日最新股價，FOOD & LIFE Companies收在2935元，仍未從回事發前的3000元。

壽司郎事件延燒，高中生的父親接受日本媒體訪問時也鞠躬道歉，不過壽司郎仍決定提告，並表示會推出臨時更變政策，包括「迴轉輸送帶只會提供顧客訂購的產品」、「餐具與調味料由店員直接親送」、「座位與輸送通道間加裝透明壓克力板」等措施，盼能盡快止血。

日本男高中生在壽司郎用餐時刻意拿起醬油罐、茶杯「狂舔」後再放回。圖擷自Twitter

另外也有日本人在推特發起「#想救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，希望能拯救生意變得慘澹的壽司郎，壽司郎社長新居耕平也推文淚謝網友，表示：「收到來自各界的加油打氣，非常感謝，我們感動得淚水直流。我相信我們能做出美味、又能讓顧客安心的壽司！」

不過壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies的股價在昨日(3日)收盤時為2935元，在事件發生前一天，股價為3015元，之後就受影響跌到2895元，到目前還沒有站回3000元，仍然在附近上下震盪。