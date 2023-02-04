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熱戀裸訊成分手惡夢 渣男惡搞...讓她爸收女兒胴體照

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男病患跟蹤女護理師「埋伏在超市」 不被理會還惡意投訴

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女護理師遭到病患跟蹤，還被對方投訴。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女護理師遭到病患跟蹤，還被對方投訴。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在感情世界中，若是使用不正當的追求手法，只會造成對方的困擾，最終自己追不到人，更可能面臨制裁的下場。近來日本媒體，就報導了一起類似的糾紛。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名佐野的29歲女性，是某一家醫院的護理師。她在醫院裡被分到「透析科」，有許多需要長期治療的糖尿病患者。其中一位病人，是已經50歲，曾經爆發過腦梗塞，左邊下半身行動不便的山本（化名）。

佐野在協助山本治療的時候，山本問是不是在附近的超市看過他，佐野自然回答自己就住在附近。之後，佐野發現到超市的時候，山本居然埋伏、尾隨跟蹤她，驚嚇不已的佐野，只好不再前往該門市，選擇到遠處的超市購物。

做出噁男行為的山本，還反問佐野「你怎麼最近都沒去那間超市了呢」。後來更乾脆改變策略，直接在醫院門口堵人，或是跟蹤到電車站等等。見佐野一再迴避，山本還客訴醫院，表示一位叫佐野的護理師態度不佳，經常瞧不起人。

院方高層在知曉後，決定安排山本轉院，讓他到其他地方進行治療。山本知道消息後，還在現場拿著柺杖大吵大鬧，結果遭到警衛及工作人員制服。佐野雖然因此放心了，不過也期望山本到了新醫院能夠更安分一點，不要再發生類似的狀況了。

日本 看護

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