被「假富商」前夫騙光積蓄 日本女偶像自爆下海做陪酒女養兒

日本女偶像團體AKB48在全球的知名度極高，除了被稱為「神7」的成員之外，很多人在畢業後都在藝能圈活躍。前AKB48成員小林香菜最近就宣佈自己將成為陪酒女引起網友熱議。到底她為何會從一位天團成員變成陪酒女呢？

小林香菜與大島優子同期加入AKB48成為二期生，是Team K的初代成員。當時以天然呆的性格為賣點，代表曲是拿著長蔥唱的「くるくるぱー」，曾出演劇場逾900次。她在2016年從AKB48畢業，雖然之後因在節目中坦白自己自20歲起整容10次以上並注射過8次Botox而受到關注，但其實她已經離開所屬事務所、淡出娛樂圈。

直至2021年7月，小林香菜宣佈與交往半年的男友訂婚再引網友注目。她在2022年3月誕下兩人的兒子，但不足一年後她便在今年1月16日在社交平台上宣佈與前夫離婚。日前再自爆離婚原因是被前夫騙光積蓄，現在只靠白天的工作不足以負擔日常開支，因此將成為陪酒女。

《集英社オンライン》報導指今年31歲的小林香菜與前夫白岩伸在直播平台「17LIVE」上認識，每次小林直播時白岩都會以百萬（日圓）為單位「打賞」。之後他以甜言蜜語接近小林，由一名粉絲升級成男友。而白岩的身份並不簡單，作為情侶登上TBS節目《中居大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さん》時，被介紹為一位「超知名投資家」，聲稱曾在一流證券公司任職，擁有價值40億日圓（約新台幣9.2億元）的私人飛機，更在夏威夷擁有15億日圓（約新台幣3.4億元）豪宅。

白岩的身份並不簡單，作為情侶登上TBS節目《中居大輔と本田翼と夜な夜なラブ子さん》時，他被介紹為一位「超知名投資家」。圖／節目截圖

在兩人交往後半年，白岩便向小林求婚，兩人的孩子也在大半年後出生。但在背後，小林懷孕期間發現白岩其實原來是有婦之夫、大受打擊。最終在2022年3月白岩與前妻才終於離婚，與小林正式入籍是在孩子出生前數天。不過不幸的連鎖並沒有因為兒子的出生而終結。

小林在婚後幾乎將所有財產和儲蓄都交給白岩管理，但不久後她就開始從朋友口中聽到丈夫的負面傳聞；但丈夫屢次逃避她的尋問，令她失去信任、自5月起便與他分居。

到了去年10月白岩伸也與同黨因非法以投資名義向3名55至72歲的女性騙取8600萬日圓（約新台幣1989萬元），並用於未在政府登記的期貨交易而被捕。兩名疑犯被懷疑已從幾十人中騙取數億日圓，警方持續調查餘罪並數次將他們逮捕。

小林交給白岩管理的財產在他被捕時基本已全部被蒸發、連訂婚戒指都沒有了，但因為白岩正經歷審判一直未能離婚。期間小林一直因「欺詐師妻子」的身份而飽受輿論，直至今年1月16日才在社交平台宣佈成功離婚。小林在一連串當中揭示心境，表示今後會作為單親媽媽養育兒子。而因為出現了單憑白天的工作未能負擔的龐大稅金和每月支出，經深思熟慮決定加入六本木的會員制酒吧「NEXT」做陪酒女賺錢。希望能得到粉絲們的支持。

小林香菜在2022年3月生下兒子，但不到一年的時間便宣佈離婚。圖／取自Instagram@kanaful

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文章授權轉載自《香港01》