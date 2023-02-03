快訊

20多歲女染疫 跌落樓梯間送醫搶救5天不治

105死創203天以來新高！本土+2萬5104例 373例境外

台積電尾盤助攻、台股由黑翻紅 小漲7.5點收15,602點

美少女、小學生都來了！日網友發起「拯救壽司郎」活動力挺 社長泣淚回應

聯合新聞網／ 綜合報導
日本壽司郎因短片風波損失慘重，網友紛紛發起「想拯救壽司郎」活動相挺。圖擷自twitter
日本壽司郎因短片風波損失慘重，網友紛紛發起「想拯救壽司郎」活動相挺。圖擷自twitter

日本高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司的影片在網上瘋傳，風波至今仍未平息。許多消費者擔憂迴轉壽司衛生安全，更被拍到店家沒人消費，空無一人的慘況，股價也一夕暴跌。不過，日本網友近來也發起了「想拯救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，希望能宣傳壽司郎的好處，挽救店家聲譽。

日本twitter網友「raystube」1日分享一段影片，表示事件爆發後的壽司郎，整家店面空無一人，而且還蒙受168億日幣（約相當於新台幣39億）損失，痛斥始作俑者的少年高井十藏「不知看到這畫面作何感想」。

不過，許多網友也在此時發起「想拯救壽司郎」運動，紛紛在社群網站上投稿自己在壽司郎用餐，並大力讚賞其美味等優點的貼文或影片，替壽司郎加油打氣。其中也不乏知名youtuber，以及知名社會人士的支持。

面對大家的聲援力挺，壽司郎社長新居耕平也在官方twitter上發文，表示感謝大家的心情，讓他簡直要感動落淚了。未來也將持續提供美味，又能讓人吃得安心的壽司。

網友們也回應「謝謝一直以來都提供美味的壽司」、「我兒子超愛壽司郎！一定挺得過去的」、「聽到損失金額真的有嚇到我，別輸給沒常識的傢伙」、「我還會再去的！希望生蝦仁壽司能夠常駐化」、「我親戚說沒衛生不去了，但我偏要去」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壽司郎 日本

延伸閱讀

正妹吃壽司「彈出巨乳」 日網讚：拯救店家！本尊竟是台灣人

超級慘況！忠實鐵粉曝「日本壽司郎」店面空無一人 被脫序屁孩害慘

「壽司郎屁孩」父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉、稱兒已在反省

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

相關新聞

美少女、小學生都來了！日網友發起「拯救壽司郎」活動力挺 社長泣淚回應

日本高中生在壽司郎舔醬油瓶、口水抹壽司的影片在網上瘋傳，風波至今仍未平息。許多消費者擔憂迴轉壽司衛生安全，更被拍到店家沒人消費，空無一人的慘況，股價也一夕暴跌。不過，日本網友近來也發起了「想拯救壽司郎（#スシローを救いたい）」活動，希望能宣傳壽司郎的好處，挽救店家聲譽。

「壽司郎屁孩」父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉、稱兒已在反省

日本壽司郎事件風波至今尚未平息。即便傳出當事者與家長已經出面道歉，但股價一夕崩盤，蒙受巨大商業損失的壽司郎官方仍堅決求償。近來日本媒體「NEWポストセブン」訪問到引發紛爭的父親，對方強調兒子已經在做出反省裡，並已委託律師處理。

假裝買房誘殺女富豪還拍抖音炫耀 兇手判決出爐下場超慘

英國一名女富豪遭人盯上，先將她誘騙到郊區豪宅殺害後，便直接侵占財產。雖然兩人佯裝富豪說話方式傳訊息給身邊親友，製造出富豪仍在世的假象，最後還是東窗事發。近期判決出爐，兩人被控犯下謀殺罪，判處無期徒刑。

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

日本身障名人「五體不滿足」乙武洋匡，過去曾經爆出婚外情糾紛，在外偷吃多達數十位女性，也因此離婚。不過就在最近，乙武洋匡又傳出締結新歡的消息，日本媒體進一步追查後，更瞭解乙武洋匡頗受女性歡迎的原因在哪。

賺到笑！大廈警衛新年數錢數到手軟影片瘋傳 網：努力有成果

每逢農曆新年都是保安豐收期，而利市金額隨時超出想像！馬來西亞有大廈保安就拍片分享今個農曆新年「收穫」，僅拆了數封利市，便有十多張50、20、10令吉（約100、40、6港元）的鈔票，若桌上數十封利市全開，金額估計可達4位甚至5位數，「數錢數到手軟」。

日公園被迫關閉兩難：住戶安寧與小孩玩耍自由 誰優先吵翻天

一戶居民抗議小孩嬉戲聲擾民，日本長野市決定3月關閉鄰近小學與保育園的公園，引發日本社會討論：公園禁止打球、不准孩童戶外遊玩，難怪年輕人不敢生小孩。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。