乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

日本身障作家「五體不滿足」乙武洋匡，過去曾經爆出婚外情糾紛，在外偷吃多達數十位女性，也因此離婚。不過就在最近，乙武洋匡又傳出締結新歡的消息，日本媒體進一步追查後，更瞭解乙武洋匡頗受女性歡迎的原因在哪。

根據日本媒體「東京體育WEB」報導，現年46歲的乙武洋匡，日前被拍到坐著輪椅，和一位年輕女性超市購物。追查後，發現這位女性在乙武去年參選國會議員時，兩人就已經認識，後來也同居在一起。至於乙武過去離婚後，曾被拍到和一位混血女性交往，但據說兩人已經分手，現在的對象是另一位新女友。

一位乙武的友人透露，乙武洋匡是一位服務精神旺盛，言談風趣的人。過去雖然傳出不倫醜聞，但他卻會拿這當梗揶揄自己，正向態度讓人倍感親切。

除此之外，乙武儘管公事繁忙，但回訊息速度卻很快，能夠獲得女性的信賴感。他還自稱「我有自信能很快就回訊息，就不會讓別人產生不安」。記者實際測試，當場發送一條短訊給乙武洋匡，數分後馬上收到對方回信表示「麻煩請向事務所聯絡喔」，證實回信迅速的所言不假，可能正是他受歡迎的關鍵因素。