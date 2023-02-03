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假裝買房誘殺女富豪還拍抖音炫耀 兇手判決出爐下場超慘

聯合新聞網／ 綜合報導
兇手假裝買房先住進受害者豪宅，還不停拍影片炫富。圖擷自太陽報
兇手假裝買房先住進受害者豪宅，還不停拍影片炫富。圖擷自太陽報

英國一名女富豪遭人盯上，先將她誘騙到郊區豪宅殺害後，便直接侵占財產。雖然兩人佯裝富豪說話方式傳訊息給身邊親友，製造出富豪仍在世的假象，最後還是東窗事發。近期判決出爐，兩人被控犯下謀殺罪，判處無期徒刑。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國72歲女富豪路易絲（Louise Kam）是在2021年7月時失蹤，進一步追查才發現她已經遭人殺害。路易絲身邊友人指出，當時收到路易絲的訊息，但用詞卻不像是她本人平常習慣的聊天用語，加上已經一段時間沒有見到路易絲，因此起疑報警。

警方調查後發現，25歲廚師庫賽伊（Kusai Al-Jundi）和28 歲的快遞司機穆罕默德（Mohammed El-Abboud）便是痛下殺手的犯人。調查顯示，庫賽伊當時先假裝自己交了有錢女友，要出價購買路易絲郊區的豪宅，藉故先行住進豪宅中。後來他便夥同穆罕默德以開會討論購屋一事為由，在路易絲進屋後將她勒斃，並將屍體帶到庫賽伊家中，直接棄置在門外的垃圾桶內。

兩人後來侵占了路易絲的財物，不僅將路易絲的BMW以1450英鎊（約5萬2千元台幣）的價格在臉書上賤賣，還在網路上炫富。原來在殺人之前，庫賽伊住進豪宅後就常拍影片炫耀，甚至還曾上傳自己跟女友在豪宅中熱舞的影片，就連犯下殺人罪行後，也常若無其事地分享自己在豪宅跳舞的影片。

當時家中監視器拍下了路易絲被誘騙進豪宅的身影，警方也發現假冒路易絲的訊息是藉由庫賽伊工作的餐廳網路送出，更在找到屍體後發現上面驗出兇手的DNA，兩人罪證確鑿，被判處無期徒刑。

殺人 侵占 炫富

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