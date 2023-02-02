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日本交通為何勝台灣？他兩地實測曝1關鍵 網嘆：真的天差地遠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣YouTuber實測台、日兩地交通差異。圖／聯合報系資料照
一名台灣YouTuber實測台、日兩地交通差異。圖／聯合報系資料照

台灣交通事故頻傳，亂象不僅被外媒稱為「行人地獄」，連瑞士外交部也示警。看到日本2022年交通傷亡率創史上新低，一名台灣YouTuber便決定在台、日兩地實測，想了解日本交通贏在哪裡。影片一出，便引發熱議，許多網友紛表感慨，還有網友現身說法，指在日本「第一次體驗到過馬路可以不用緊張」。

YouTuber「通勤者之歌」發布影片，拍下自己行駛日本和台灣道路的過程，並分析兩地交通差異。「通勤者之歌」表示，日本車道的寬度比台灣狹窄，而車道窄的好處是不會壓縮行人跟大眾運輸的空間。另一方面，狹窄的車道會在視覺上產生影響，讓駕駛自然地把速度放慢。

除了車道狹窄，日本的道路規劃也考量車輛動線，「通勤者之歌」指出，日本在80年代就開始採用偏心式的右轉專用道，駕駛只要遵循左轉靠左、右轉靠右的原則，右轉車在進到路口要轉彎前，就有槽化線引導駕駛進入專用車道，不會與直行車的車流發生衝突。

「通勤者之歌」更提到，日本少有測速照相，甚至在郊區也很少有紅綠燈，但駕駛仍然可以提前減速禮讓行人，其原因在於日本的標誌、標線都重視視覺設計，且有邏輯可循。

「通勤者之歌」指出，日本市區、郊區的道路以及高速公路，在需要駕駛把車速放慢時，會採用「減速標線」，讓駕駛從視覺上感受到道路變窄，劃設標線的地方也十分精確，往往是彎道或是有人車頻繁通過的路段；反之，台灣的車道雖然設速限，路面上也會有「慢」字，但沒有人會真的減速，因為駕駛的視野感受並不符合法定的速限。

日本的道路也會明確劃分幹道跟支道，幹道行駛的車輛擁有優先權，所以會設置明確的停止線與停止標誌，示意支道車必須停車。支道必須停車的標誌採用紅色倒三角，停止線的位置視距亦良好，不像台灣在停止線之後完全看不到來車。

此外，日本的路側設施完善，不容易有違規停車或視雜物遮蔽標誌，「注意行人」的道路標誌容易被察覺。前方有行人穿越道的標誌則是藍色正三角，且路中央也會用菱形符號提醒駕駛。

該部影片也引發熱議，網友們除了大讚影片用心，也感嘆台灣交通真的差很多，「看完真的很難過」、「影片裡把台灣跟日本一直交錯對比之後，那個差距讓我差點哭出來」、「只能說感慨，我都想生在日本了」、「看完真的要哭了，覺得很感動，但也覺得很難過」。

另有網友分享在日本的經驗，「多次在日本自駕，不管是道路設計還是其他用路人的習慣，感受真的非常好，跟台灣是真的天差地遠」、「在日本過馬路時，我還沒踩在斑馬線上，要左轉的計程車在路口老早就停下來了，禮貌地讓我通過」、「感動的是，連暴走族都會停下來禮讓行人，我看到眼睛噴出淚啊」、「第一次體驗到過馬路可以不用緊張車子會不會不讓行人，可以安心的過馬路」。

日本 標誌 速限 紅綠燈 YouTuber

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