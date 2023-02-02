快訊

墾丁這2家小七竟是農舍 時力陳椒華揭發下場慘了

餐前一杯高纖豆漿提升飽足感…營養師提供3食譜助健康減重

實測給你看！三星手機藏著「變形吉娃娃」 簡單3動作秒召喚

加拿大通過動議 將接收1萬新疆維吾爾難民

德國之聲／ 德國之聲

加拿大眾議院週三（1日）以322票對0票，一致投票通過了由自由黨議員祖貝裡（Sameer Zuberi）發起的動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。

該動議還呼籲加政府承認出逃的維吾爾和其他突厥穆斯林難民，是因為面臨中國的「壓力及恐嚇」而無法返回。據祖貝裡的說法，至少有1600人在中國的要求下被拘留，或在其他國家或被強行遣返。

該提案雖不具行政約束力，但可能迫使加拿大總理（Justin Trudeau）杜魯道的少數派政府採取行動。祖貝裡則表示總理杜魯道和他的內閣支持該動議，表明政府「有意實現此目標」。

加拿大移民、難民和公民部部長福瑞澤（Sean Fraser）對此決議結果表示：「加拿大將始終盡其所能，幫助那些需要保護的人……我致力於與各方成員合作，推動眾議院今日通過的動議中概述的措施。」

新疆爭議

維吾爾人為新疆西部地區約有1000萬人口的主要穆斯林少數民族。人權組織指控中國虐待維吾爾人，認為至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關押在當地拘留營，包括大規模強迫勞動及婦女節育和絕育。北京方面強力否認任何虐待行為。

2021年，加拿大成為首批將中國對維吾爾族人的行為稱為種族滅絕的國家之一。加拿大也在去年試圖在聯合國上就中國涉嫌侵犯新疆穆斯林人權問題舉行辯論，但最終並未成功。

中國外交部發言人汪文斌在去年12月曾表示，「所謂中國在新疆搞『種族滅絕』和『反人類罪』，完全是世紀謊言。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

暌違六年！村上春樹最新長篇小說將在4月出版 書名內容先保密

日本新潮出版社近日宣布，享譽國際的知名小說家村上春樹即將發表新作，並且訂於4月13日隆重推出。至於書名部分，出版社目前尚未透露，但已經引起許多讀者們的討論。

懸疑驚悚包裝「這主題」 立陶宛電影探討邪惡本質

近年由於國際情勢的變化，過往台灣社會較不熟悉的國家也開始躍上新聞版面，位處波羅的海的立陶宛便是其中之一。立陶宛由於在地緣政治板塊、民主化進程中與台灣情況相似，快速引起民眾共感，而兩國進入民主社會的時間不長，至今皆仍在面對威權社會遺留下的種種爛瘡。

影／穿薄絲襪常勾破？ 黑髮妹分享妙招全網讚翻

天氣寒冷，不少女性雖然愛美穿上短裙但都會搭配絲襪保暖，不過在將絲襪往上拉時，很容易因為指甲或拉扯導致絲襪破裂。國外一名女子日前就在網路上分享自己調整絲襪的妙招，獲得廣大網友迴響。

加拿大通過動議 將接收1萬新疆維吾爾難民

加拿大眾議院週三（1日）以322票對0票，一致投票通過了由自由黨議員祖貝裡（Sameer Zuberi）發起的動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。

健康來得及／不節食、餓了就吃！「直覺飲食法」找回身體自主權

傍晚6時許，美國營養師艾芙琳．崔伯莉（Evelyn Tribole）和埃莉絲．瑞許（Elyse Resch）悠悠地在美國洛杉磯西部一家燈火通明的義大利餐廳「憑著直覺」吃晚餐。 她們先是吃了熱呼呼的脆皮麵包，還不忘大肆抹上橄欖油，接著吃了沙拉、鱸魚和通心粉。根據「直覺式飲食法10大原則之一」——「挑戰內心的營養警察」，兩人都沒有刻意避開碳水化合物。

員工好幸福！這些國家下班即「躺平」 交辦工作皆屬違法

新冠疫情肆虐時許多企業啟動遠距上班，卻也讓上下班界線模糊的問題惡化，員工下班後接到上級的電郵或手機通訊軟體交代工作，形同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。