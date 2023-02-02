暌違六年！村上春樹最新長篇小說將在4月出版 書名內容先保密

日本新潮出版社近日宣布，享譽國際的知名小說家村上春樹即將發表新作，並且訂於4月13日隆重推出。至於書名部分，出版社目前尚未透露，但已經引起許多讀者們的討論。

根據日本媒體「iza」報導，這次新作將是村上春樹繼「刺殺騎士團長」以來，暌違6年的長篇小說。目前官方只宣布小說原稿份量達1200張，含稅售價2970日圓（約相當於新台幣679元），自2月1日便能開始預約，但並未進一步透露詳細的內容。

2017年出版「刺殺騎士團長」時，官方曾透露該作原稿使用了2000張400字的用紙，最後分為上、下兩冊出版。儘管這次新作，釋出的消息還不多，但頗具份量的內容，加上村上春樹的光環，已經引起許多書迷的期待。

有網友就表示「刺殺騎士團長居然已經六年了」、「1200張的新作耶」、「感覺不會分兩本，而是大概一本672頁的形式」、「這世間也改變了很多，不曉得會有什麼樣的內容呢」、「會不會談到疫情的事」。

村上春樹生於1949年，以小說「聽風的歌」獲得群像新人賞出道，此後創作多部長篇小說，代表作包括「挪威的森林」、「海邊的卡夫卡」等等。享譽國際的他，作品被翻成多種語言，也得到多項文學大獎，如2022年獲選法國的「西諾德爾杜卡獎」等等。