影／穿薄絲襪常勾破？ 黑髮妹分享妙招全網讚翻

天氣寒冷，不少女性雖然愛美穿上短裙但都會搭配絲襪保暖，不過在將絲襪往上拉時，很容易因為指甲或拉扯導致絲襪破裂。國外一名女子日前就在網路上分享自己調整絲襪的妙招，獲得廣大網友迴響。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子漢娜（Hannah Harmelin）日前在TikTok上分享自己跟媽媽學來的調絲襪秘訣。她在影片中提到，從小媽媽就非常時尚，很懂得穿搭，還教會他們很多穿衣技巧，而這次的拉絲襪秘訣就是其中之一。

漢娜先示範一般人穿上絲襪時會用的調整方式，並表示這樣的方法很容易扯破絲襪，導致絲襪出現「梯形」的破洞。接著她開啟水龍頭沾濕雙手，並示範用手掌貼著腿往上推，由於手濕濕的，便能黏住絲襪一起往上帶，這樣既不會扯破絲襪，又能順利調整襪子。

不少網友紛紛回應稱讚漢娜的技巧十分有用，就連販售絲襪的廠商都特地在影片下方留言感謝她的分享。這部影片也吸引網友分享他們自己的妙招，有網友就說如果不想弄濕絲襪，可以先在腿上抹乳液，這樣絲襪也會變得比較好拉。