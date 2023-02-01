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因「陰莖增大術」影片爆紅 美籍YouTuber下半身赤裸離奇陳屍住家

聯合新聞網／ 綜合報導
美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）。圖擷自YouTube影片
美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）。圖擷自YouTube影片

因拍攝「陰莖增大手術」影片而聲名大噪的美籍YouTuber' rel='YouTuber' data-rel='/2/136733' class='tag'>YouTuber雷克斯（Leo Rex）1月30日被發現下半身赤裸，陳屍在泰國度假勝地巴達雅（Pattaya）的公寓，且屋內的櫥櫃、馬桶都有被破壞的痕跡。警方透露，目前不排除他殺可能性。

34歲的雷克斯出生於美國，但長期旅居泰國，所經營的YouTube頻道內容大多有關男性身心靈健康，頻道訂閱數超過12萬。其中解釋陰莖增大手術的「如何打造更好的陰莖」影片最為熱門，觀看次數高達49萬次。

據《紐約郵報》報導，案發現場的第一發現者是雷克斯的40歲友人休斯（Charles Anthony Hughes），他表示，死者最近都不太接電話，於是拿了備用鑰匙開門，卻驚見雷克斯倒臥在房間內，且已沒了呼吸心跳，休斯急忙報警處理。

外媒報導，雷克斯被發現時已死亡至少4小時，詭異的是，遺體臉部朝下俯臥，面部口鼻出血、左眼瘀傷，且他身上僅著一件黑色襯衫，下半身赤裸。不僅如此，他的個人物品、紙張等物還散落在房內各個角落，浴室的櫥櫃和馬桶都有被破壞的痕跡。

雷克斯家中還有著各式各樣的藥物，包含安眠藥、類固醇、大麻、抗焦慮和抗憂鬱藥物。

警方表示，接下來將會偵訊雷克斯的友人以及他死前曾與他待在一起的女子。

YouTuber YouTube

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