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因AV常見橋段傷身…女優親揭身體狀況 釣出同業曝1內幕害慘人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國外女優表示自己因為AV常有的橋段而傷身，並為同業發聲。圖取自Instagram
一名國外女優表示自己因為AV常有的橋段而傷身，並為同業發聲。圖取自Instagram

老司機們嗨看片，出演者卻有苦說不出？一名國外AV女優近日在推特連發兩篇推文，表示因為拍片要演出一橋段，導致身體出問題，必須動手術，推文更釣出同業曝一常見拍攝內幕害慘很多人。

據《每日星報》報導，一名國外女優阿德里安娜·切奇克（Adriana Chechik）近日在推特發文，表示自己從小就害怕牙醫，最近因接受植牙治療而感到緊張。隨後，阿德里安娜指出，牙齒出問題的原因，在於成人片常有的「深喉嚨」橋段，並提醒同行女性，由於胃酸會傷到琺琅質，所以事後要記得刷牙。

3分鐘後，阿德里安娜再次發文，認為應該要有人告知入行者拍片對於身體的影響，讓男、女優謹慎行事、做好計畫，並提前申請健保，同時，阿德里安娜寫道，希望有人能強調事後的護理，以及過度清理會傷身的議題。

阿德里安娜亦透露曾患陰道酵母菌感染（yeast infections）的症狀，長達一整年，「我一直在哭」，直到醫生找出問題，並告知阿德里安娜停止灌洗陰道，她的身體才好轉。該則推文也引起同業共鳴，表示「被要求在每一幕之前灌洗真的太糟了，實際上根本不需要」、「我也曾被製片要求灌洗，但這其實非常傷身」、「這就是為什麼我不待主流拍片」。

女優 健保 牙醫 牙齒

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