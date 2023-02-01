發現妻子新歡躲衣櫥 男子氣到直接打死對方

英國一名男子因為不滿妻子另結新歡，夥同兒子一起闖入妻子與新男友的家中，將躲在衣櫃中的男子活活打死。

據《太陽報》（The Sun）報導，49歲的韋恩（Wayne Peckham）和妻子已經分居，但兩人仍未離婚。妻子凱芮（Kerry Peckham）認為丈夫情緒常反覆無常，控制欲很強，對兒子也有不良影響，於是搬離家中。凱芮後來和39歲的男友馬修（Matthew Rodwell）同居，不過沒想到丈夫卻夥同兒子一同闖進家中，還鬧出人命。

據報當時23歲的兒子萊利（Riley Peckham）先是爬上兩人住處的屋頂，再從窗戶鑽進屋內。爸爸韋恩則從一樓進入家中。當時馬修擔心受害，躲在屋內的衣櫥裡，不料最後卻被萊利發現，還指著他幸災樂禍地大喊「你慘囉！你要死囉！」

當時馬修打電話報警，據接線員表示，馬修的聲音聽得出來出滿恐懼，不過警方還是沒能阻止憾事發生。

萊利立刻告訴爸爸馬修的躲藏位置，即使凱芮拚命阻止，仍無法阻止韋恩上樓。韋恩發現馬修後開始瘋狂地又踢又打，讓馬修一度從樓梯摔下，連在一旁阻止的凱芮都遭到波及受傷。

警方抵達現場後，發現馬修已經遭受重創死亡。加害的韋恩躲在窗簾後面試圖躲避警方，萊利則逃離現場跑到爺爺家中，最後也遭逮捕，目前當局仍在進行進一步調查。