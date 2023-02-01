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13歲少年害怕「割包皮」逃家25年才找到人 母子相擁超激動

香港01／ 撰文：番茄妹
一名13歲的印尼男生竟因太害怕「割禮」，而選擇離家出走，家人一找便找了25年，直至最近終於一家重聚，母親更激動到腳軟，差點昏倒。圖取自undercover.id IG
一名13歲的印尼男生竟因太害怕「割禮」，而選擇離家出走，家人一找便找了25年，直至最近終於一家重聚，母親更激動到腳軟，差點昏倒。圖取自undercover.id IG

有不少地方因為宗教信仰男生們在青春期前都須要進行「割禮」，將陰莖上過長的包皮割掉，而多年前一名13歲的印尼男生竟因太害怕「割禮」，而選擇離家出走，家人多年不斷尋找男孩的蹤跡，誰不知家人們一找便找了25年，直至最近男孩終在幫助下被尋獲，一家重聚，男孩母親更激動到腳軟，差點昏倒。

近日根據外媒《Mustsharenews》報導，印尼一名男子13歲時因太過害怕要接受「割禮」，因而在割禮的前一天離家出走，誰不知一走就25年。根據男孩的姊姊回憶，男子當年在割禮前，本已作好準備，勇敢地接受了需要進行割禮的事實，但到當日早上卻消失得無影無蹤。

印尼克拉登（Klaten）社交媒體官員Joko Prayitno表示男孩的家人20年來並沒有放棄尋找男孩的蹤跡，但不論怎樣都無法找到有關男孩線索，直致最近透過當地YouTuber的幫助，在當地名為班圖(Bantul)的小鎮找到該名男孩，如今男孩已長大成為一名38歲的男人。

從報導中的影片所見，經過25年的思念，男孩母親一看到久別重逢的兒子，激動到腳軟倒地，一度需要旁人攙扶，在心情稍平靜後，男孩母親隨即上前擁著兒子，不斷輕摸著男孩的臉和胸膛，並大聲哭泣著。

Joko Prayitno表示，男孩受到巨大的心理創傷，因而精神狀態並不好，而且男孩這些年都在班圖的小鎮裡，過著無家的生活，但幸好男孩的身體狀況良好。

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文章授權轉載自《香港01》

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