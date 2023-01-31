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日本紫菜變色「史上最嚴重失收」！壽司店成本大漲20%

香港01／ 撰文：白兔糖
紫菜失收交易價格高騰，有日本壽司店就表示價錢大升20%，令營運成本大增。（FNN截圖）
紫菜失收交易價格高騰，有日本壽司店就表示價錢大升20%，令營運成本大增。（FNN截圖）

拉麵、壽司還有配飯的飯素皆有不少港人愛吃，而這幾種日本料理的共通點就是它們均會用到紫菜。但據報最近在日本，紫菜正經歷史上最嚴重的失收，而且顏色亦變黃。更是令生產量激減50%！

綜合日媒報導指，日本今年紫菜失收嚴重，收穫量更只有往年的一半。而位於日本福岡、佐賀、長崎和熊本縣之間的海灣有明海，因為漲退潮水位差距大，有不少漁民都選擇在此養殖紫菜。當中佐賀縣連續19年生產量及銷售額日本第一，2021年更是佔國內總生產量近4分至1。

《FNN》日前到訪佐賀海岸的海苔養殖場直擊漁場狀況時就發現，本應呈黑色的紫菜竟然嚴重變色成嘔心的黃色，不能製成產品。生產量不足、品質下降變色的危害在日本各地蔓延。有漁師就表示這是他43年養殖紫菜生涯中最嚴峻的一年，已經成為生死攸關的問題。

《FNN》日前到訪佐賀海岸的海苔養殖場直擊漁場狀況時就發現，本應呈黑色的紫菜竟然嚴重變色成嘔心的黃色。（FNN截圖）
《FNN》日前到訪佐賀海岸的海苔養殖場直擊漁場狀況時就發現，本應呈黑色的紫菜竟然嚴重變色成嘔心的黃色。（FNN截圖）

據報因去年降雨量不足，從周邊河流近入有明海的養分激減，再加上曾發生紅潮令浮游生物群生，近年海水溫度又有上升趨勢；各種異常氣象曡加令紫菜品質下降兼失收。而且一股最強寒流正吹襲日本，有不少漁師的海苔養殖支架和網被風吹跌，但礙於天氣他們又不能出海，令情況進一步惡化。

歷年來到這個時期產量應有7億塊左右的紫菜，今年卻只有3.1億塊。生產量低，漁師的收入也大減。但紫菜卻因此交易價格高騰，有壽司店就表示價錢大升20%，令營運成本大增。日本國內的餐廳、旅館和零食公司都爭破頭皮想入手紫菜，但今年的產量這麼少，被國內人士認購後，可以出口的紫菜可能已經所剩無幾了……

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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