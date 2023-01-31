一張房間照驚揭「產前、產後差異」 爸媽們超有感：我家也這樣

有了孩子後父母的生活重心開始改變，生活習慣也會隨之產生變化。日前，日本一名網友分享了產前、產後的房間差異照，兩者改變之大，讓人難以想像兩張圖竟是在同一空間拍攝的。照片在網路上引發共鳴，許多家長也跳出來直呼「我家也是這個樣子」。

根據日本媒體grape報導，日本一名推主@yuzu_m1228近期分享一張產前、產後的差異照，更說明「這是真的before after」。從圖片中可見，生孩子前的房間相當簡潔乾淨，僅有少數家具成列，整體相當寬敞。然而，自從推主生下小孩後，整個房間就像被炸彈炸過一般，小朋友的玩具及相關用品灑落一地，家具也全部重新擺設，甚至還放有小柵欄避免孩子攀爬電視櫃，整間房間充滿了生活的氣息。

推主表示，自2021年底生下第一個孩子柚子（ゆづ）後，她的生活逐漸產生變化。為了安全著想，她移除所有可能產生危險的擺設，並加裝柵欄防止小孩攀爬到危險處，為避免孩子在跑跳中發生危險，她還在室內加裝許多緩衝設施。推主坦言，過去很講究室內裝飾的她現在完全力不從心，房間已無法保持時尚的模樣，全部以孩子為中心。

照片曝光後立刻掀起討論，有網友震驚「這不是同個房間吧？」、「孩子是怪物…」、「突然不想結婚了」，眾父母們也產生共鳴「我完全能理解，我家也是這個樣子」、「真的是這樣…我唯一能打掃的時間就是孩子睡著時」、「太好了，原來不是只有我家變這個樣子，安心了」。