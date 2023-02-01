超恐怖！朋友隨手丟車鑰匙直接插她臉上 醫生都傻眼

一名女子為了接住朋友丟過來的車鑰匙，不慎讓鑰匙插入臉中，最後只好臉上插著鑰匙去就醫，讓急救的醫生看到都超傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事故發生當下，24歲的芮妮（Renée Lariviere）正準備跟朋友出門吃晚餐，當時她的朋友把車鑰匙丟給她，她沒多想就伸手去接，想不到鑰匙就這樣插進她的臉頰。

芮妮表示，當下應該是腎上腺素的關係，所以她沒有覺得很痛，一開始只覺得臉被打了一下，後來才知道是鑰匙插進臉頰。在場的朋友看到全都亂了手腳，大喊「喔！我的天啊！妳別動喔！」並開始撥打119求救。

不過由於當下沒有感覺到疼痛，所以芮妮還走進廁所查看自己的傷勢，直到照到鏡子她才被傷口嚇一跳。芮妮說，當下她完全不擔心會留下疤痕，只擔心自己會不會因此失明。

到醫院後芮妮的傷勢也引發醫院騷動，雖然醫生們身經百戰，不過這種受傷原因實在太離奇，連其他科別的醫生都湊過來看，還有急診醫生要求拍照。

幸好芮妮的臉恢復狀況良好，完全沒有留下疤痕，看起來就像沒發生過一樣。芮妮說，雖然發生這種意外，但幸好有驚無險，沒有擊中其他地方。她也特別提醒觀看的網友，日常生活中要格外小心，別亂丟鑰匙。