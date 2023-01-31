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細菌重創橄欖產量 緝菌犬助移除感染

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐洲橄欖受到木桿菌的威脅，目前義大利民間團體正協力培育「緝菌犬」小隊，儘速移除受感染的樹木，阻止疾病擴散。（Photo by Agostino Petroni on Instagram）
歐洲橄欖受到木桿菌的威脅，目前義大利民間團體正協力培育「緝菌犬」小隊，儘速移除受感染的樹木，阻止疾病擴散。（Photo by Agostino Petroni on Instagram）

疾病侵襲歐洲的幾個橄欖的主要產地，國際橄欖產量再度銳減，救星竟然是狗狗小隊！去年歐洲遭遇極端熱浪，導致橄欖產量銳減，而目前一種特殊的細菌正在橄欖樹間傳播，造成大量樹木枯竭。目前義大利民間團體正協力培育「緝菌犬」小隊，儘速移除受感染的樹木，阻止疾病再度擴張。

細菌加劇橄欖枯萎

CNN》報導，國際橄欖理事會去年9月指出，如西班牙、希臘與義大利等主要橄欖生產國都受到歐洲極端熱浪的影響，嚴重影響作物產量。此外，國際能源飆漲也加劇農民成本，橄欖生產狀況不容樂觀。

雪上加霜的是，名為「Xylella fastiodiosa」的木桿菌正肆虐歐洲的橄欖園，導致大量橄欖樹死亡。《BBC》報導，目前此疾病沒有治療方式，只能連根拔除受感染的植株，以免細菌再度擴張。

該類型的細菌曾出現巴西、美國加州與台灣，後續更重創義大利橄欖主要生產區「普利亞」，該細菌短短幾年就殺死該產區高達2000萬顆以上的橄欖樹，引發該國高度關注。目前該細菌以每年約20公里向北遷徙，也引發各國政府擔憂。

狗狗小隊嗅出病毒

面對此病毒的生化危機，義大利橄欖油生廠商聯盟總經利諾依亞說，過去加州曾經靠著犬隻的嗅覺來找出柑橘類水果上的細菌，而此方式或許能夠有效應用在找出威脅橄欖樹的細菌上，便開始籌集資金，並建立「緝菌犬」小隊。

荷蘭生物學家斯昆說，「如果跟狗相比，人類幾乎可是說是聞不到味道的」。狗的嗅覺受器比人類多20倍，能捕捉到許多人類無法偵測的氣味。但大多數要成為偵測犬需要特定的品種與大量的訓練，才能找出受感染植株的氣味。

部分受到木桿菌感染的植物可能是「輕症」或「無症狀」，導致人類無法及時阻止細菌傳播。受到訓練的犬隻就能即早找出受感染的植株，甚至在港口攔阻帶有細菌的農作物移入台灣。

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氣味 狗狗

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