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喝黑咖啡要加牛奶 研究發現有抗發炎功效

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
適當的多酚可以提昇抗發炎的效果。(Photo Olaf H. on Flickr used under Crea-tive Commons license)
適當的多酚可以提昇抗發炎的效果。(Photo Olaf H. on Flickr used under Crea-tive Commons license)

咖啡味道香濃，咖啡再加上牛奶有強化抗發炎能力。瑞典研究指出，當咖啡的氨基酸與牛奶的蛋白質配合後，發現免疫細胞在對抗發炎上能力倍增。由於這次結果是取自實驗結果，未來將再進一步於人體身上確認其效果。

多酚配胺基酸消炎

據《每日郵報》報導，咖啡富含抗氧化劑多酚，可降低發炎發生，發炎是身體對於細菌或病毒等外來威脅的反應，但是長期發炎會增加糖尿病、心臟病與癌症風險。哥本哈根大學最新研究則發現，食用富含多酚食物搭配胺基酸，例如牛奶，可讓抗氧化劑在降低發炎上更有效。

研究人員讓免疫細胞出現人為發炎，部分細胞接收不同劑量曾與氨基酸反應的多酚，其他的只接收同劑量的多酚，對照組則什麼都沒有。結果發現，第一組的免疫細胞相較只加入多酚的免疫細胞，對抗發炎效果增加2倍。因此，研究人員認為咖啡加牛奶具有抗發炎效果。

研究人員瑪莉蘭指出，「我們發現當多酚與胺基酸發生反應時，其對免疫細胞發炎的抑制性得到提升。因此，很明顯這種組合也能對人體發炎產生有益影響。未來我們將進一步研究，對象首先是在動物身上 。」

劑量必須準確

過去許多研究已指出咖啡與許多健康益處有關，包括長壽以及降低罹患憂鬱症或糖尿病的風險。據《Healthline》報導，瑪莉蘭表示，「當多酚與胺基酸結合時，我們自然會認為它們的特性會改變，在食物上，其結果可以是正面或負面，取決於多酚的類型和濃度以及反應是發生在哪類食物上。」一些多酚可以改善功能特性，例如在肉製品上造成凍結，不過劑量要正確，否則會導致變色或形成渾濁，例如在啤酒中。

對此，巴基斯坦阿拉馬伊克巴爾醫學院醫師阿迪爾表示，「當多酚與胺基酸結合時可以提高多酚的生物利用度，促使抗發炎化合物的釋出增加，因此獲得改善健康結果。」

牛奶富含蛋白質及人體所需9種必要胺基酸，至於多酚的其他來源還包括莓果（例如草莓、藍莓和覆盆子）、綠茶、紅酒、石榴、蘋果、堅果（如杏仁、核桃）以及初榨橄欖油等。

本次研究結果刊登在《Journal of Agricultural and Food Chemistry》期刊。

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咖啡

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