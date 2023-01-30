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她愛上男老師「高中畢業就閃婚」揭談師生戀慘痛代價：把我推落深淵

香港01／ 許懿安
一名日本女子就讀高中與男教師相戀交往，因她當時太年輕，只覺老師才是自己的真愛，非他不可。畢業後她便直接放棄升讀大學的機會，18歲便與他結婚，成為家庭主婦。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名日本女子就讀高中與男教師相戀交往，因她當時太年輕，只覺老師才是自己的真愛，非他不可。畢業後她便直接放棄升讀大學的機會，18歲便與他結婚，成為家庭主婦。 情境示意圖。圖／Ingimage

涉及師生戀的內容，往往是電影、劇集或漫畫收視長虹與暢銷的元素，例如日劇《魔女之條件》及《第九節課》等，不這樣的禁忌之戀發生在現實生活中，儘管兩人排除萬難結合，還是會面對不少問題。

根據日媒FORZA STYLE報導，現年25歲、化名日菜子的少婦現身說法，稱當初與男教師相戀時以為自己是偶像劇的女主角，全世界都與她為敵，直至現在才發現，高中畢業便成婚的她，親手將自己的人生推落深淵。

日菜子就讀高中時與男教師相戀交往，因她當時太年輕，只覺老師才是自己的真愛，非他不可。畢業後她便直接放棄升讀大學的機會，18歲便與他結婚，成為家庭主婦。兩人在結婚第4年生育

她稱自己懷孕時，舊同學都在準備出來社會做事，儘管相夫教子的生活很快樂，還是不免覺得孤獨。

她憶述剛成婚時，生活像是置身暴風雨中一般。由於雙方家長反對兩人交往，她覺得自己就像《羅密歐與茱麗葉》中的女主角。她也因此與父母及家人關係破裂。

日菜子稱，兩人戀愛終於修成正果後，真的考驗才開始。

丈夫曾是她的老師，所以婚前她都不敢向朋友說兩人正在拍拖，導致她和朋友們逐漸疏遠。此外，兩人婚前已在現時的住所同居，她的父母曾多次登門大吼大叫，要強行帶走她。這導致兩人曾是師生的關係曝光，導致她與鄰居也沒往來。

她稱，直到孩子出生後，她與丈夫的關係才獲得雙方家長的認可。不過對夫家而言，日菜子只是「生下孫子的人」。

除此之外，由於她丈夫是與自己的學生結婚，在外被標籤成「會對學生出手的糟糕老師」，在升職路上可說已是「行人止步」。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 禁忌 生育 懷孕

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