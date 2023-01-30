進長照住漂亮房間 老婦數月後卻呼吸困難「肋骨斷十根」身亡

如何妥善照護年長者，是現代社會面臨的問題之一。雖然坊間有一些長照機構存在，但將長輩送進這些機構後，是否能真的獲得工作人員的善待，常令許多兒女擔心。近來在日本，就爆發了一起長照的相關糾紛。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，一位化名和男的男性，在去年3月左右，將母親真知子（化名）送進了一家長照機構內照護。該機構離東京市區不遠，環境相當漂亮，因此他和母親起初都感到非常滿意。

然而就在去年8月，真知子突然傳出胸口疼痛、呼吸困難的狀況，送醫檢查後，發現她居然斷了十根肋骨，但又沒有像是跌倒的跡象。和男懷疑是機構人員有虐待行為，因此通報警方，希望能查明事實。然而真知子的情況一直沒有好轉，所以持續待在醫院治療，最終在去年12月離開人世。

長照機構宣稱，他們沒有進行任何的虐待行為。但和男私下調查後，發現機構只是向工作人員進行口頭確認而已，並沒有展開嚴謹的調查。和男認為，母親不可能無緣無故就斷了十根肋骨，無論是虐待，還是發生意外事故，他都希望能查明母親受傷的真相是什麼。

媒體也試圖聯絡該機構，機構仍堅持他們沒有虐待行為，並且已經將監視錄影畫面交給警方了，之後還有什麼要調查的地方都會全力配合，但否認真知子身故是他們的責任。對於這個回應，和男只能搖頭，表示這還是無法說明事件真相，讓他更不信任機構而已。