26歲女子指甲有「啡色直線」以為是痣 10年後方知罹患極罕見癌症

惡疾的警告信號可能並不明顯，美國1名女子早前在社交平台分享自己患癌的故事，在網上引起熱烈討論。她在影片中表示，早於10年前就發現指甲有1條「啡色直線」，但因為一直不痛不癢，所以只以為是特別的痣，沒想到竟被醫生告知這是極罕見的「甲下黑色素瘤」，如繼續擴散到身體其他部位會導致死亡。幸好她在病情惡化前及時發現，才沒有性命之虞。

綜合外媒報導，美國維珍尼亞26歲女子西爾維亞（Maria Sylvia）於大約10年前，發現右手拇指的指甲有1條啡色直線，她一直以為那是甲床下的痣，直至近日才被醫生告知患上「甲下黑色素瘤」。

西爾維亞表示，她在2012年12月首次注意到自己指甲上的異樣，當時她發現右手拇指指甲上有1條比較黯淡的直線，由於條紋看起來像是1條陰影，因此她並未多想。然而，不過1年時間，那條直線就有了迅速變化，變得較深色及明顯，她以為那是甲床下的痣，甚至開玩笑地為這條線命名「酷酷條紋」。

由於西爾維亞是運動員，她每年都會去體檢，不過從不曾有醫生發現她的異樣，只提醒她如果「條紋」變大就要求醫，但不需過於擔心。由於條紋沒有明顯變化，亦沒有痛楚，因此她在接下來的8年間並未進行過任何活體組織檢查。

直至2021年年底，西爾維亞的1名朋友覺得她的「酷酷條紋」與「黑色素瘤」病例圖片相像，於是叫她到醫院接受檢查。在經過活體組織採樣檢查後，腫瘤學家於去年1月告知西爾維亞，指她指甲上的啡色直線其實是極罕見的「甲下黑色素瘤」0期。這種癌症一般需要10至13年才會發展成1期，但1期的情況已經十分嚴重，如繼續擴散到身體其他部位會導致死亡。

不幸中的大幸是，西爾維亞的腫瘤並未擴散，只需要移除腫瘤，不需要截肢。最終外科醫生切除了西爾維亞的整個甲床和拇指的頂部，直至骨頭和肌腱，隨後又幫她完成植皮，西爾維亞需要在接下來的5年間定期覆診，監察有無復發可能。

西爾維亞早前在社群平台上分享自己的故事，警醒他人要留意身體上痣的變化。她的影片引起了各地網民的關注，紛紛對1條「微不足道的直線」竟是奪命癌症的徵兆感到恐懼與不安。

而根據皮膚癌基金會的專家建議，民眾可以用警告信號「ABCDE法則」去幫助識別黑色素瘤，

A –不對稱（asymmetry）：黑色素瘤大多不對稱。 B – 邊界（border）：黑色素瘤邊界大多不平滑、不均勻。 C – 顏色（color）：黑色素瘤可能具有不同深淺的棕色、棕褐色或黑色，而隨着病勢發展，也可能出現紅色、白色或藍色。 D – 直徑（diameter）：如病變部位超過6毫米則需要多加留意。 E – 變化/隆起（evolution/elevation）：斑點的大小、形狀、顏色或高度有任何變化，都可能是黑色素瘤的警告信號。

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文章授權轉載自《香港01》