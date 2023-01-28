大屠殺遇害者紀念日 東耶路撒冷發生致命襲擊事件

據以色列官方消息，周五（1月27日），一名巴勒斯坦槍手在東耶路撒冷一座猶太教堂外開槍，造成至少7人死亡，另外3人受傷。槍手已被擊斃。

以色列警察局長科比沙布泰（Kobi Shabtai）說，這起槍擊事件是「我們近年來遭遇的最嚴重襲擊事件之一」。以色列警方表示，42人因周五猶太教堂襲擊而被捕。

周六（1月28日），東耶路撒冷再次發生槍擊事件。據法新社報導，以色列醫護人員說，一名襲擊者於周六在東耶路撒冷開槍打傷了兩個人。

巴以地區緊張局勢近期有所加劇。本周早些時候，9名巴勒斯坦人——包括至少7名武裝分子和一名老年婦女，在約旦河西岸傑寧市的以色列軍事行動中喪生。

行凶者身份得到確認

以色列警方和醫務人員說，周五的槍擊事件發生在東耶路撒冷那弗雅科夫街區（Neve Yaakov）的一個猶太教堂附近。當日（1月27日）是「緬懷大屠殺遇害者紀念日」，教眾聚集在那裡共度安息日。

當局說，槍手行凶後試圖駕車逃離現場，被追捕的警察打死。

根據初步調查，行凶者被確認為一名21歲的東耶路撒冷居民，他是單獨行動。

以色列總理內塔尼亞胡前往槍擊現場視察，他告訴記者，他的安全部門將很快宣布應對襲擊事件的「即時措施」。內塔尼亞胡呼籲以色列公眾不要自行報復。

國際社會對此次襲擊事件的反應

美國國務院譴責這次襲擊是「恐襲」。「我們以最強烈的措辭譴責這起明顯的恐怖襲擊」，國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）告訴記者。「我們對以色列安全的承諾仍然堅定不移，我們與我們的以色列伙伴保持直接聯繫」。

白宮新聞秘書讓-皮埃爾說，美國總統拜登要求他的國家安全團隊提供支持。

這次襲擊發生在美國國務卿布林肯計劃周日訪問以色列和約旦河西岸之前。

中央情報局局長威廉伯恩斯（William Burns）最近也在訪問以色列和約旦河西岸。路透社援引巴勒斯坦官員的話說，伯恩斯將於周六會晤巴勒斯坦總統阿巴斯。美國官員沒有立即就此發表評論。

德國駐以色列大使塞伯特（Steffen Seibert）譴責了這次襲擊，並向遇難者家屬表示哀悼。他在推特上寫道：“對一名巴勒斯坦槍手在那弗雅科夫街區的一座猶太教堂附近殺害禮拜者的報道深感悲痛：「這是在大屠殺遇害者紀念日針對猶太人的邪惡恐怖主義行為。我的心與被謀殺的受害者的家人同在，我為受傷者的健康祈禱」。

阿拉伯聯合酋長國國家通訊社 (WAM) 援引該國外交部聲明報道，阿聯酋也譴責了這次猶太教堂襲擊事件。

聯合國秘書長古特雷斯稱，此次襲擊「特別令人憎惡」，因為它發生在一個禮拜場所，而且恰逢「緬懷大屠殺遇害者紀念日」。古特雷斯在其發言人發表的一份聲明中表示，他對目前巴以局勢的暴力升級深感擔憂。

（美聯社、法新社、路透社、德新社）

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