10年一遇寒流襲日 北海道現奇幻美景、沖繩也冷到「下雪」

日本遭受10年一遇的「最強寒流」吹襲，多地測到破紀錄低溫。其中在日本北海道一度測到零下29.4度，沖繩也一度下起「冰霰」，讓人驚嚇以為是下雪現象。

受到強烈寒流影響，日本1月27日天氣持續寒冷。北海道新聞報導，在十勝的陸別町一度測得全國最冷的零下29.4度。札幌亦測到零下10.1度，連續4天零下10度以下。

北海道在早上各處均可看見「鑽石塵」，一種在潮濕的寒冷天氣，配合陽光時出現的奇幻景象。

極度寒冷的天氣在日本各地造成影響，新潟三條市有貨車疑因路面結冰失控，撞向正在慢駛的新幹線列車。幸無人因意外傷亡，但一度讓新幹線服務暫停。

寒冷天氣亦導致水管破裂，在東京多處民宅都出現爆水管事故。據東京都水道局資料，寒流連日吹襲至今已收到649宗的爆水管報告，因維修人員不足部分受影響住戶要忍受全天無水可用。

寒冷天氣亦罕有地影響九州地區，由福岡至鹿兒島近日均錄得下雪記錄。甚至遠至沖繩，也一度因有居民在清早拍攝到天降不尋常白色粒狀體，懷疑下起雪來，引起網上熱論。不過經專家證實那只是冰霰而非雪，沖繩在25日一度測得5度低溫。

沖繩有紀錄以來曾有兩次降雪，第一次是1977年，第二次是2016年。

圖為1月26日，沖繩系滿市有居民拍攝到類似下雪的景象，備受熱論。圖／截自琉球放送YouTube影片

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文章授權轉載自《香港01》