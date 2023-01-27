上週才被發現 一小行星將掠過南美上空離地表超近

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，一顆貨車大小的小行星將於26日下午（台灣時間27日上午）掠過南美洲南端上空，屆時它跟地表的距離只有3600公里，「極其接近」地球。

法新社報導，根據NASA的說法，最近被業餘天文愛好者發現的小行星「2023 BU」將在太平洋標準時間26日下午4時27分左右（台灣時間27日上午8時27分）掠過南美洲南端上空。

屆時小行星距離地表只有2200英里（3600公里），比許多地球靜止軌道上的人造衛星都還要近。

但NASA昨天發聲明表示，小行星無撞上地球之虞。

就算有風險，這枚直徑約3.5到8.5公尺（11至28英尺）的小行星大致上也會在地球大氣層瓦解，可能只會造成少量的小隕石

業餘天文愛好者波瑞索夫（Gennadiy Borisov）1月21日剛在克里米亞半島一座天文台發現2023 BU小行星。NASA的撞擊風險評估系統很快就確認這顆小行星不會撞上地球。

協助開發評估系統的NASA專家法諾奇亞（DavideFarnocchia）表示：「雖然觀測次數非常少，仍得以預測這顆小行星會極其接近地球。」

「事實上，這是有紀錄以來，已知的近地天體最接近地球的其中一次。」

小行星靠地球如此之近，將導致它繞行太陽的軌道明顯改變。NASA表示，過去小行星繞太陽一周需時359天，這次接近地球後將變成425天。

NASA 太空 隕石

延伸閱讀

NASA研發核動力太空船 為人類登陸火星做準備

大陸專家稱「人類最快50年後移火星」 網友笑：是地球房價太貴？

NASA斥資與波音研發展示機 共創飛航永續未來

三百年後外星人將摧毀地球？時空旅人揭：八千名地球人可存活

相關新聞

台灣女藝人遊泰稱遭警無故勒索「給了上萬元才脫身」 泰警將介入調查

台灣藝人安于晴赴泰國旅遊稱遭當地警察無故勒索，泰國警方今天表示，將仔細調查事件，如果警察真的犯罪，無需等受害當事人報案，...

男性不孕福音 研究發現能使卵子受孕的精子基因

日本讀賣新聞26日引述科學期刊報導，國立大阪大學（阪大）研究團隊在實驗小鼠的實驗中，發現攸關能夠使卵子受孕的精子基因。

台男放鳥日本旅館惹議 矢板明夫揭店家這1點有問題：不符國際社會常識

一名台籍李姓男子去年底透過日本訂房網站向日本三星級的湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）訂房，未料今年1月20日未依約入住，造成旅館損失23萬餘日圓（約台幣5萬6000元）訂單。事後，李男致電旅館道歉，並表示願意在年後匯款全額賠償，讓這起事件暫時告一段落。不過，日本學者矢板明夫直言，「這件事遊客方固然有責任，但是店家的做法也有一定的問題」。

男性變弱勢／日本男性占盡性別優勢 男子漢魔咒卻讓痛苦指數更高

今年全球國家性別差距排名，日本在146國排116名。日本女性地位在先進國家墊底，落後南韓、中國大陸及其他東亞國家。占盡優勢的日本男性，卻不幸福。 世界經濟論壇發布的性別差距指數，日本女性在政治參與度，就業機會與勞動環境，明顯劣勢；義務教育兩性機會均等，但升大學男多於女，在先進國家罕見。

Meta宣布將恢復特朗普Facebook帳號

社群平台Facebook母公司Meta週三（1月25日）表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）的Facebook和Instagram帳戶將在未來幾週內恢復。此前，在2021年1月6日美國國會山莊發生致命暴動事件後，其帳戶遭停權2年。

支持LGBTQ+族群進入教會！教宗方濟各籲「同性戀不是犯罪」

教宗方濟各（Pope Francis）批評將同性戀定為犯罪的法律是「不公正的」，並強調「上帝愛他所有的孩子」，更呼籲支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。