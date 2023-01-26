Meta宣布將恢復特朗普Facebook帳號

社群平台Facebook母公司Meta週三（1月25日）表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）的Facebook和Instagram帳戶將在未來幾週內恢復。此前，在2021年1月6日美國國會山莊發生致命暴動事件後，其帳戶遭停權2年。

特朗普去年11月宣布，他將在2024年再次競選總統。而特朗普在Facebook上有3400萬粉絲，在Instagram上有2300萬粉絲，這些平台都是政治宣傳和募款的關鍵工具。

Meta在其官方部落格的一篇文章中寫道，該公司將「設置新的保護機制，以避免類似攻擊再次發生」。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在文中表示：「如果特朗普先生再發布違規內容，這些內容將被刪除，他的帳戶也將被停用一個月至兩年，具體取決於違規的嚴重程度。」

對於世界上最大的社交媒體公司Meta來說，禁止特朗普的決定是一個兩極化的決定，在特朗普的帳戶被停用之前，該公司從未因內容違反規則而封鎖過任何在任國家元首的賬戶。

Meta在無限期暫停特朗普使用Facebook和Instagram的帳戶使用權限之前，曾移除他在國會山莊暴動期間發表的兩則貼文，其中包含了一段影片。影片中，特朗普重申了他對2020年美國總統大選存在大規模舞弊的說法。

隨後，Meta將此案提交給其獨立監督委員會，該委員會裁定暫停特朗普帳戶是合理行動，但無期限停用並不合理。作為回應，Meta屆時表示，將在特朗普帳戶暫停兩年後重新審視此事。

Meta在25日發布的官方文章中表明，其他遭停用的賬戶也可能會被重新啟用，包括那些因參與民間騷亂而受到處罰的用戶，但這些重啟的賬戶將會受到更嚴格的審查和違規處罰。

目前尚不清楚特朗普將會如何抓住機會重返Facebook和Instagram。

去年11月，特朗普遭停用的推特（Twitter）帳戶被重新啟用，這是他曾經偏好使用的「網絡傳聲筒」。但重新獲得推特帳戶的使用權限後，特朗普至今沒有發送任何新的推文，並表明他將堅持使用自己的應用程式——「真相社交」（Truth Social）。

不過，特朗普的競選發言人上週告訴福克斯數位新聞網（Fox News Digital），重返Facebook「將是2024年競選活動中接觸選民的一個重要工具」。

對於Facebook和Instagram帳戶遭恢復，特朗普在Truth Social上發文回應： 「這樣的事情不應該再發生在現任總統身上，或者任何其他不應該受到報復的人身上！」他沒有表明他是否或何時會再次開始在Meta旗下的社群平台上發文。

曾擔任美國眾議院情報委員會主席的民主黨議員希夫（Adam Schiff）則批評Meta恢復特朗普帳戶的決定。

希夫在推特寫道：「特朗普煽動了一場叛亂。讓他重新進入社交媒體平台傳播謊言，及蠱惑人心的言論是危險的。」

（路透社等）

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