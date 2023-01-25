因一場賽車截肢 不到3個月就重回駕駛座！他說：怎麼面對是我的責任

摘要 1.賽車手比利．蒙格（Billy Monger）17歲時參加F4錦標賽，撞上了一輛正在減速的車子。醒來後，發現自己2條腿都被截掉。 2.在那場車禍的3年後，蒙格認為現在的他和以前一樣快樂。儘管車禍、截肢不是他的錯，他也不該怨天尤人，因為該怎麼面對接下來的人生，是他的責任。 3.我們總是被無法控制的事物包圍著：工作、人際關係、家庭、疾病、經濟不景氣、全球的傳染病。但是你必須意識到，如何應對挫折，完全取決於你自己。

「我覺得這就是人生。發生在我身上的事情就是人生的模樣——前進的途中一定會有些障礙。」

比利．蒙格（Billy Monger）彷彿是在談論一個小挫折，他輕鬆的語氣像是輸了一場足球比賽，或沒有通過工作面試。從他的舉止，完全看不出他是在描述自己在一次災難性的賽車事故中，失去了雙腿。

他告訴我們：「很明顯，大家都知道這件事，因為這是一個相當大的意外事件，很多人認得我。但就你的心態和如何克服這種事情而言，我不認為這場事故有什麼不一樣。」

很少有遭遇重大事故的人，會用如此低調的措辭來描述它。2017年，蒙格參加在多寧頓公園舉行的英國F4錦標賽。這個17歲的男孩在激烈的比賽之中，撞上了一輛正在減速的車子。他們之間的一輛汽車，擋住了蒙格的視線，使他無法迅速剎車、撞上了前面的車輛，結果蒙格的車子旋轉偏離賽道。

起初，蒙格認為他沒事。當醫護人員趕到時，他告訴他們，先去救另一名賽車手。事實上，是腎上腺素讓他感覺不到受傷。90分鐘後，他們才把蒙格從車裡解救出來，將他抬上救護直升機。他的父親羅伯特後來向媒體說：「我們全家人都在場，就在維修站的車道上。他們立即關掉了大螢幕，但是從離開維修站的大量醫療車看來，我知道一定很嚴重。」

蒙格被實施誘導昏迷（Induced coma），接下來的5個星期都必須住院。當他醒來時，發現2條腿都被截掉了，一條截到膝蓋上方，另一條在膝蓋下方。

然而，在那場車禍的3年後，我們見到蒙格時，他很樂觀。他告訴我們：「當然有時候會有些事情讓我感到受挫，而且那種往往是一些小事，你再也不能做的小事。」不過總體來說，他對前景還是很樂觀：「我是一個相當快樂、冷靜的人。我通常不會讓事情影響到我⋯⋯我以前和現在一樣快樂。」

此刻的他怎麼看待那場車禍？很簡單，他說：「我知道那不是我的錯，但怎麼應對，就是我的責任了。」

蒙格謹慎的強調了2個詞：過錯和責任。這是非常強大的見解。沒有人會認為車禍是蒙格的錯，那是災難性的運氣不好。就算雙腿截肢讓他陷入惡性循環，也沒有人會責怪他。

但是蒙格意識到，即使發生在我們身上的事情不是我們的錯，也有一件事是我們可以控制的：我們的反應。這就是他所說的「責任」——對於人生丟給你的事情，你可以控制自己的反應。區分「過錯」和「責任」的能力，是高效能者心理工具箱中的重要技能之一——也許是最重要的技能。

高效人士共通點：為自己如何應對負責

在蒙格的案例中，為自己的應對方式負責，也就是努力找回過去的生活。他說：「人們喜歡問那場事故對我有什麼改變，但在我腦中，我還是原來那個我。」所以他不會讓事故阻礙他對賽車的熱情。事發後不到11個星期，蒙格就重新開車了。「我腿上還有40根釘子。」他笑著說。如今，蒙格開的是一輛改裝過的車，他仍然懷有成為F1冠軍的雄心壯志。

蒙格的故事是一堂克服逆境的大師課程。當我們行經地獄時，尋找怪罪的對象是人之本性。但怪罪沒有用，真正重要的是我們如何應對。

這個概念經常被誤解。負責並不是為不是你做錯的事情承擔責任，也不是當整個世界在你身邊崩潰時強顏歡笑。一個懂得負責的人，依然能意識到「糟糕的事情發生了」，但他們知道自己仍能掌握的一件事，就是對逆境的反應。

我們從訪談中學到的一個重要觀念是，最厲害的人，能迅速將發生在他們身上的事情（其中許多超出了他們的控制範圍）與他們的責任分離開來，並以最有效的方式去應對。

我們總是被無法控制的事物包圍著：工作、人際關係、家庭、疾病、經濟不景氣、全球的傳染病。但是，如果你希望能成為一個高效能者，你必須意識到如何應對挫折，完全取決於你自己。

《世界冠軍教我的8堂高效能課》

作者：傑克．漢佛瑞（Jake Humphrey）、達米安．休斯（Damian Hughes）

譯者：吳宜蓁

出版社：商業周刊

出版日期：2023/01/19

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。