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教宗方濟各：對待中國要保持耐心

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天主教教宗方濟各（Pope Francis）。歐新社
天主教教宗方濟各（Pope Francis）。歐新社

本周二（1月24日），教宗方濟各梵蒂岡接受美聯社獨家採訪時被問到，梵蒂岡與北京之間的外交努力接下來將會如何進行？方濟各回應說：「我們採取很多步驟。每一次（主教提名）都會用放大鏡來檢視。最重要的是不要中斷對話」。

在談到中國當局，教宗方濟各說：「他們有時候有些保守，有時候又不是那麼保守」。

方濟各回避了有關梵蒂岡和台灣的外交關系如何影響教廷與北京方面對話的問題。目前梵蒂岡是與台灣保持邦交關系的為數不多的國家之一。雖然最近幾年斷交傳聞不斷，但是雙方仍保持著邦交關係。

2018年，方濟各與北京方面達成有關在中國大陸主教任命的臨時協議。該協議每兩年續簽一次。這一做法遭到天主教會中保守派的批評。天主教香港教區榮休主教陳日君就是批評人士之一。2018年10月，他在《紐約時報》撰文，批評梵蒂岡與中國政府簽署臨時秘密協議，更比喻教宗方濟各向中共領導人習近平屈膝。2020年，在這份協議續簽前，他曾親自前往羅馬，希望同教廷商討同中國的關系，但是未能獲得教宗會見，只好遺憾而歸。

方濟各在接受美聯社獨家採訪時描述現年91歲的陳日君是一位「迷人的老人」，擁有「溫柔的心靈」。

今年1月初，陳日君前往梵蒂岡參加本篤十六世的葬禮。在梵蒂岡停留期間，教宗方濟各邀請他前往教宗位於梵蒂岡酒店的住所，方濟各的私人書房前拜訪了一尊佘山聖母像。陳日君看到這尊雕像時，方濟各描述說：「他像孩子一樣哭了起來」。

去年陳日君被香港國安處以涉嫌違反國安法為由逮捕，雖獲得保釋但必須向警方交出護照。今年1月3日，香港法院批准他於1月4日至8日取回護照並離開香港，但返回後須立即向警方交回護照。

在被問到教宗的個人健康狀況時，86歲的方濟各回答說：「我的身體很健康。就我的年齡來說，我的狀況很普通。也許我明天就死了，但這也都是在可控範圍之內的事。我總是請求主賜給我幽默感」。

方濟各的前任教宗本篤十六世在2013年因健康和年老等因素決定辭職。他也由此成為近600年來首位請辭的教宗。

記者問方濟各是否需要對未來教宗退休制度做出規範。方濟各回答說：「在有了更多的經驗之後…就可以更加規範化或標准化。但目前我還沒有想到這一點」。

（美聯社）

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