KakaoTalk遭海外登入？當心北韓駭客釣魚手法

南韓用戶最多的通訊軟體KakaoTalk，在台灣也有不少人使用。南韓資安業者近期發現北韓駭客利用偽裝成「帳戶在海外登入」的盜用警告信，以更改密碼的要求騙取用戶資訊。

韓聯社報導，資安業者EST Security今天公開上述北韓駭客釣魚手法，據悉許多從事對北韓相關工作人士從1月初開始大量收到這類釣魚郵件。

根據公開釣魚信件內容，假寄件人電子信箱與真正的Kakao官方帳號相當近似，主旨與內文也幾乎與真正的海外登入提醒信件一模一樣；信件內附連結導向的假登入頁面不只有帳號、密碼輸入欄，連QR code登入等其他欄位也令人難以辨別。

EST Security表示，根據多個指標分析結果，這次釣魚攻擊來自北韓支持的進階持續性滲透攻擊（APT）組織，是該組織煙霧彈（smoke screen）攻擊行動的一環。這次釣魚攻擊中使用的IP位置也曾用在去年底針對南韓外交、安保人員的駭客攻擊上。

北韓駭客組織近期對南韓攻擊不斷，駭客組織Kimsuky不久前才偽裝成Kakao旗下入口網站Daum發送釣魚郵件，騙取用戶密碼；去年更利用KakaoTalk大當機事件，至少三度向892名南韓外交安保、（兩韓）統一、國防相關專家發送假客服郵件，騙取用戶帳號密碼。

此外，還有偽裝成國稅廳發送的「稅務調查出席要求通知信」。業者認為，今年可能發生更多起來自北韓的駭客攻擊，提醒各界應格外注意。