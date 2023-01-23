失格旅人又一樁！6台灣人赴日點3碗拉麵「輪流吃」 被制止怒刷1星負評

台灣又傳「失格旅人」事件？日前，一名台灣旅客因放鳥日本三星級湯布院椿旅館的訂房，使旅館損失超過23萬日圓（約台幣5.6萬元）引發撻伐，事後該男致電道歉並願賠償。沒想到再傳出台人旅日脫序行徑，台灣一組遊客到日本拉麵店用餐，6個人卻只點了3碗麵「輪流吃」，被店家制止後不僅怒批店家「不通人情的死頭腦」，還在Google上刷一星負評。

一名台灣旅客近日到位於日本九州福岡的「博多大砲拉麵（博多大砲ラーメン）」用餐，疑似因過程不愉快，而在Google上留下一星負評。該旅客在評論中表示，雖然店家有規定20歲以下的民眾不可進去店裡，但當天外面下雨，且店內沒有其他客人，店家仍不通融讓3歲的小孩入內，因店內空間偏小，讓他們只能輪流在外顧小孩。

因為同團的總共有6位大人，他們想說就點3碗拉麵「輪流吃」，便先讓女生在外面顧小孩，但該名旅客卻抱怨，當老公吃了半碗麵準備跟老婆「交換」時卻被女店員制止。他在評論中形容，「吧台一個後母臉的女人馬上大聲嗆說『不準交換吃』，當下真的傻眼，我們就不吃走人了」，不僅給了店家一星負評，還抱怨店員「真是不通人情的死頭腦」，稱「店員的臉跟店內的拉麵一樣臭」。

該名台灣旅客在Google上刷一星負評，並描述當天用餐過程。圖／截圖自Google地圖

消息也被分享到臉書粉專「鄉民食堂」，台灣網友紛紛留言指責「失格旅人」，「丟臉丟到國外」、「看來是奧客當習慣的類型」、「如果台灣沒有這些人該有多好」，也有人怒批「都能出國了，有必要省著吃拉麵嗎」、「不要丟台灣人的臉好嗎！一碗拉麵是多少錢？還交換吃…沒錢不要出國」。

部分台灣網友更跑到Google地圖上為拉麵店「補血」，不僅狂刷5星好評，還在留言區向店家道歉，「幫補血+1，不好意思沒水準的國人丟臉丟到日本了」、「吃過的拉麵店被自己國家的台灣人糟蹋了，來幫老闆補血」、「部份台灣人壞習慣帶到國外，真的對日本人很抱歉」、「很抱歉，因為台灣少部分人的行為給店家帶來不好的觀感，請見諒」。