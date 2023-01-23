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悲慘！狂風吹塌大樹 14歲少女捨命推開2弟 遭直接擊中昏迷不治
樹木安全一定要高度關注。馬來西亞日前發生塌樹壓死少女事件。當地1個兒童遊樂場內，有大樹被強樹吹到連根拔起，壓毀4輛車及電纜，1名14歲少女捨身推開2名弟弟，最終自己沒時間閃避被大樹直接擊中，當場陷入昏迷，送院後證實不治。
馬來西亞傳媒報道，慘劇事發於彭亨州首府關丹市1個住宅區兒童遊樂場，1月19日當地刮起狂風，傍晚時1棵大樹被吹到連根拔起式倒塌，有少女被直接擊中。消息指，少女在大樹倒塌的瞬間，捨身推開2名弟弟，結果自己躲避不及被大樹擊中。
該州消防部分指，他們在傍晚6時35分接到民眾報案，馬上派出7人消防救援隊伍營救，消防員到場發現大樹壓中少女之餘，還壓毀了4輛車及電纜。少女壓着後陷入昏迷，救出後馬上送院，可惜經搶救後證實不治。
警方確診死者是阿莉雅紮拉莫哈末哈斯尼讚（Aliya Zahra Mohammad Hasnizam），年僅14歲，其遺體正送往關丹東姑安潘雅富珊醫院進行驗屍。
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