悲慘！狂風吹塌大樹 14歲少女捨命推開2弟 遭直接擊中昏迷不治

寄生蟲令人聞之色變，可能在多數人的厭惡生物名單中榜上有名，巴不得除之而後快。如今科學家則帶來一項好壞參半的消息：首先，有別於一般看法，地球暖化恐怕將導致寄生蟲走向滅絕。但先別急著歡呼，因為一項新研究指出，這對活在地球上的我們而言並非好事，甚至在寄生蟲消失後，人類可能會懷念起它們。這是為什麼？

2023-01-23 09:30