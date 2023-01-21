淫師與10名未成年少女拍性愛片 誤傳至學校群組下場尷尬了

泰國東北部一間中學近日爆出性醜聞。一名在校內任教美術科的男老師，兼任樂隊指導，疑趁與學生在放學後加緊排練，先後與10名女學生發生性關係，還拍下性愛影片，而事件會東窗事發，正是這名男教師不小心將性愛影片上傳至學校群組，迅速在網上瘋傳，校方隨後解僱了他。當地警方亦介入調查事件，以侵害未成年人士的身心權益及發布色情物品把他逮捕。

綜合泰媒報道，這件校園性醜聞事件發生在泰國東北部呵叻府暖頌縣（Non Sung），涉事男教師37歲，5年前開始在這所中學任美術老師，並兼任學校的樂隊指導。這名男教師竟以職務之便，藉放學後樂隊加緊排練為由，先後與10名年齡由15至18歲的女學生發生性關係，還偷偷將過程拍下私藏。

事件被揭發的過程亦相當戲劇性，由於這名男教師被指派替學校剪輯校內活動的影片，在本月15日他卻誤將性愛影片剪輯在內，一併上傳到學校群組，惡行才被揭發。

影片不但傳至校內群組，其後更在網上瘋傳。中學教育辦公室主任Sawat Luecha表示，已成立委員會調查事件，並向涉事學校校長追究責任，涉案男教師則已被解僱。

醜聞曝光後，男教師持刀刺自己左胸企圖自殘或輕生，試圖逃避罪責，被鄰居發現送院搶救，現已康復出院，被警方以侵害未成年人士的身心權益及發布色情物品逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》