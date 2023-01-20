日本海域驚現大量深海生物浮屍 恐為災害先兆重演311地震？專家這樣講

日本因他們的水產而聞名，不少港人到當地旅行時都會試吃各種海鮮、魚生。不過多家日媒最近都報導指日本的海洋正出現異變，不但發現鯨魚浮屍，亦有多區發現大王魷魚或沙甸魚等被大量沖上岸。一連串事件惹起網民熱議，擔心是地震先兆，人心惶惶。

最近日本一條鯨魚被發現迷路游至大阪灣淀川河口，數日後被專家確認死亡，最終被沉進大海。昨日（19日）當局再接報指東京灣亦出現了迷路的鯨魚，雖然還沒找到牠離群的原因，短期內發生兩宗同類事件引起熱烈關注。

《日刊ゲンダイ》報導指日本的海洋正產生異變，除了鯨魚之外，日本各地也接連出現大量海洋生物死亡的事件。今月內富山市四方漁港、兵庫市豐岡市及鳥取県岩美町均發現了本應棲息在水深500至1,000米的巨型大王魷魚身影。神奈川茅崎市的沙灘上亦發現了同樣居住深海的皇帶魚屍體。

另外，名古屋市北區黒川的水面上亦發現大量烏頭跨越200米覆蓋水面。秋田、山形及新潟３個縣則發現大量雞泡魚的屍體被沖上岸。北海道沿岸數公里亦鋪滿大量沙丁魚屍體。新一年過了不足１個月就連番出現海洋生物異變的報導，有很多日本網民對一連串事件感到恐懼，擔心是大地震的預兆。

其實本月11及12日，東京首都圈近郊幾個地區已經發生數次輕微地震。在造成重大傷亡的2011年311大地震發生的1星期前，有大約50只海豚在茨城縣鹿島市的下津海岸擱淺。因此每逢海洋生物有異變時，不少人都會覺得是災害預兆。

立命館環太平洋研究中心的災害風險管理教授高橋學回應《日刊ゲンダイ》時就表示，過去發生大地震或火山爆發之前的確出現不少動物的異常行動。這些被稱為「宏觀異常現象」，但目前並沒有科學根據正明它們與天然災害的因果關係。他亦提出以現有科學解釋，近3年來「拉尼娜現象」令日本周邊的海水溫度提高，有可能是因此才促進了海洋生物的異常行為。

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文章授權轉載自《香港01》