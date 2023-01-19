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恐怖姦殺！南韓女大生全裸伏屍校園 警揭落網男同學殘忍行徑

香港01／ 布萊恩
南韓仁荷大學一名女大生疑似遭熟識的男同學性侵身亡，男同學被補後承認性侵，但否認推對方下樓。（擷取自 Yonhapnews YouTube）
南韓仁荷大學一名女大生疑似遭熟識的男同學性侵身亡，男同學被補後承認性侵，但否認推對方下樓。（擷取自 Yonhapnews YouTube）

南韓仁川仁荷大學去年7月發生案情令人心寒的姦殺案，1名20多歲女生被發現全裸倒臥校園內，當時頭部、耳朵、嘴巴出血，且已無心跳，緊急送醫搶救後終不治。警方其後查出令人心寒的內情，懷疑女生是遭男同學性侵後墜樓，其衣物更散布在校內不同地方，有可能是被人推落樓，疑兇更想毀滅證據。警方在場找到男生的手機，遂成為關鍵證物，並依涉嫌強姦及謀殺罪將他拘捕。南韓法院今日（1月19日）召開一審，判處該名男大生20年徒刑。

綜合南韓媒體報導，案件於2022年7月15日在仁荷大學校園內發生。警方指出，男疑犯事發前與該女生相約喝酒，至凌晨約1時30分，男疑犯帶女生到校內5層樓高的無人大樓，在內裏將她性侵，女生之後於3樓墜地重傷身亡。警方正調查女大生是反抗時墜樓，抑或是被推落樓，報導指女生的衣物於校內不同地方被發現，不排除疑犯試圖銷毀證據。

警方在案發大樓內尋獲屬於男生的手機，因此迅速鎖定涉案疑犯，並依涉嫌強姦及謀殺罪將他拘捕。據報男疑犯被捕後已承認性侵，但否認推女生落樓。而消防局表示，人員當日到場時女大生心臟尚未停止運作，雖然虛弱，但仍有呼吸及跳動，惟送醫搶救後不治。外界認為，如果男大生事發後沒有逃回家，可能可以救回女大生性命。

南韓法院今（19）日召開一審，判處該名男大生20年徒刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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