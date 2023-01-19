日本癡漢於學測大量出現 男網友穿女裝「幫擋一波」後果超恐怖

日本電車上常有所謂的「癡漢」出沒，對女性乘客性騷擾、伸出鹹豬手，而近日日本適逢大學考試，許多女高中生必須搭車趕時間前往考場，若被騷擾也會為了考試忍辱，怕因報警處理而耽誤應試，讓學測期間的癡漢出現機率大增。因此一名男推特網友決定穿著女裝，替女學生「擋一波」，而結果卻讓他相當不適。

一名推特男網友決定在大學考試期間著女裝搭電車，以替其他女同學在這波「癡漢高峰」時擋一波。然而他在電車上時，雖然並沒有直接被摸，卻也遇到被人從後面緊貼著，彷彿從背後被抱著一樣的身體感受，而該位陌生男子向他脖子吐氣也讓該網友感到相當噁心，他也感受到若反抗的話「可能會被殺」。

而原PO在隔天時也更新，表示自己本來想要搭電車再替大家擋一波，但基於前一天的創傷，決定不要再搭電車，他也請所有同學們注意安全。

許多網友看到結果後，紛紛留言表示「感謝你的勇氣」、「多虧了你可能拯救了一些學生」、「只要穿過女裝，你就能感受到在外面被盯著的感受，背後還會有一股涼意」、「在車上遇到這類事情的話，考試狀態一定會被影響吧」。

也有女性網友表示，可能許多男網友會感到很驚訝，但其實這是「每天都在發生的事」，在自己身上曾發生過制服被剪、被精液潑灑等性騷擾事件，警察甚至只會處理到這類有明確財物損失的事件，若沒有的話，警察甚至不會調查。