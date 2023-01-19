格陵蘭創高溫記錄 海平面上升威脅浮現

格陵蘭融冰危機，創下千年以來最高溫記錄！學者指出，這個現象意味著全球暖化影響變得明顯，並警告「一旦格陵蘭島的冰川融化，將導致海平面大幅上升」。氣候組織表示，海平面上升可能造成氣候難民、土地鹽化等嚴重後果，呼籲各國加速淨零碳排的進度。

格陵蘭出現歷史高溫

《半島電視台》報導，最新數據指出，從格陵蘭島採集來的冰芯來看，該地區的溫度創下千年的高溫，凸顯了全球暖化的影響日漸加劇。

「隨著氣溫上升，格陵蘭島的冰融化，更多的水被釋放出來，導致海平面上升，」學者警告說，該地區還有十幾個「沉睡的巨人」，一旦冰川阻隔消失，就會以「冰流」的形式流入海中，造成海平面上升，淹沒低窪地區。

《歐洲新聞》指出，聯合國報告發現，隨著地球暖化，到2050年，世界上許多最著名的冰川可能會消失。報告指出，監測中了50個世界遺產，其中有多達18600條冰川，預計到本世紀中就有三分之一會消失。

海平面上升傷生計

《科學》期刊的研究也預估，2100年的冰損失範圍從38.7兆公噸到64.4兆公噸，具體取決於全球暖化的程度，以及化石燃料燃燒的數量。海平面上升的幅度則從90公分到166公分之間。

海平面上升將造成世界的重大衝擊，包括民眾會因為海平面上升而失去住所，造成國際上的氣候難民潮。此外，當土地被海水淹沒，可能造成土壤鹽化，影響農作物生產，甚至影響到地下水，使許多地區的民眾失去乾淨的用水。

對此，聯合國氣候變遷專門委員會建議，各國應該加速淨零碳排的進程，儘速淘汰化石燃料，國際上也有愈來愈多國家以2050年淨零碳排為目標，並加速再生能源發電的建設。

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