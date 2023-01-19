暖化生成風暴 亞馬遜森林樹木遭殃

極端風暴原來是被低估的森林殺手。美國研究發現，氣候變遷造成風暴威力急劇上升，2005年亞馬遜雨林便發生大規模樹木被風暴吹倒。估計本世紀結束前，亞馬遜面臨大規模樹木被吹倒的機率會再增加近一半。

樹木被吹倒不止

據《地球》報導，勞倫斯柏克萊國家實驗室研究人員指出，本世紀結束之前，亞馬遜出現大規模樹倒事件將可能再增加43%，受影響面積至少2.5萬平方公尺。這次研究也幫助外界釐清大氣風暴條件與地球表面森林死亡的關聯。

研究人員錢伯斯表示，「我們想知道這些極端風暴和倒木對碳預算和碳動態以及森林碳匯的意義為何。這是一個複雜的系統，我們仍在努力解決很多難題。 為了找出回答，便需要在地球系統模型中，建立陸地與大氣之間的連結。」

研究人員對比超過1,000個大規模樹倒事件的大氣數據，結果發現，「對流可用位能」 (Convective available potential energy)是預測是否會發生大規模的樹倒的指標之一。研究人員方顏莉（譯音）表示，「風暴佔亞馬遜森林死亡一半以上，氣候變遷對於亞馬遜森林帶來很多衝擊。」

數億棵樹木毀於一旦

據《NBC》報導，錢伯斯指出，2005年，亞馬遜盆地遭受一場風暴襲擊，造成4.41至6.63億棵樹被摧毀，遠比當初預估還要多，當地部分地區高達8成樹木死亡都是因為風暴造成。他表示，「我們不能將死亡率歸因於乾旱，有確鑿的證據顯示，強勁風暴導致亞馬遜大部分地區的許多樹木死亡。」

科學家表示，樹木死亡會將儲存的二氧化碳釋放到大氣中，結果更容易造成氣候變遷，於是形成惡性循環，隨著氣候變遷的程度加劇，這些風暴未來可能會變得更加頻繁。

本次研究結果刊登在《Nature Communications》期刊。

【更多精采內容，詳見 】