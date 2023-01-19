快訊

直播／較上周降20.4%！今增18,024本土確診 390境外、48病歿

暖化生成風暴 亞馬遜森林樹木遭殃

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

極端風暴原來是被低估的森林殺手。美國研究發現，氣候變遷造成風暴威力急劇上升，2005年亞馬遜雨林便發生大規模樹木被風暴吹倒。估計本世紀結束前，亞馬遜面臨大規模樹木被吹倒的機率會再增加近一半。

樹木被吹倒不止

據《地球》報導，勞倫斯柏克萊國家實驗室研究人員指出，本世紀結束之前，亞馬遜出現大規模樹倒事件將可能再增加43%，受影響面積至少2.5萬平方公尺。這次研究也幫助外界釐清大氣風暴條件與地球表面森林死亡的關聯。

研究人員錢伯斯表示，「我們想知道這些極端風暴和倒木對碳預算和碳動態以及森林碳匯的意義為何。這是一個複雜的系統，我們仍在努力解決很多難題。 為了找出回答，便需要在地球系統模型中，建立陸地與大氣之間的連結。」

研究人員對比超過1,000個大規模樹倒事件的大氣數據，結果發現，「對流可用位能」 (Convective available potential energy)是預測是否會發生大規模的樹倒的指標之一。研究人員方顏莉（譯音）表示，「風暴佔亞馬遜森林死亡一半以上，氣候變遷對於亞馬遜森林帶來很多衝擊。」

數億棵樹木毀於一旦

據《NBC》報導，錢伯斯指出，2005年，亞馬遜盆地遭受一場風暴襲擊，造成4.41至6.63億棵樹被摧毀，遠比當初預估還要多，當地部分地區高達8成樹木死亡都是因為風暴造成。他表示，「我們不能將死亡率歸因於乾旱，有確鑿的證據顯示，強勁風暴導致亞馬遜大部分地區的許多樹木死亡。」

科學家表示，樹木死亡會將儲存的二氧化碳釋放到大氣中，結果更容易造成氣候變遷，於是形成惡性循環，隨著氣候變遷的程度加劇，這些風暴未來可能會變得更加頻繁。

本次研究結果刊登在《Nature Communications》期刊。

【更多精采內容，詳見

風暴 氣候變遷

延伸閱讀

亞馬遜女經理想約會台男！超狂年收曝：不在乎未來男友薪水　

鳳梨的歷史轉身：熱帶水果如何變成全球化的藝術代名詞

三百年後外星人將摧毀地球？時空旅人揭：八千名地球人可存活

Games Workshop保證亞馬遜改編《戰鎚40K》不會「損及IP」 必要時會出動法務

相關新聞

越南過「貓年」不過兔年：漢字發音與中國文化的美麗誤會？

農曆春節一點都不低調地在各國大街小巷「炸」到，這個是海內外華人至關重要的節日，越南的年節氣氛同樣不輸給華人世界，過年氣氛更為濃厚。在Google輸入越南文的「Quý Mão」（癸卯）會發現，「欸？怎麼有點不一樣？」。如果你在越南，會發現十二生肖的圖騰依然是農曆新年不可或缺的元素，但本應為「兔」的生肖，在越南怎麼都變成了可愛的貓咪了？

地表最多新年歌的國家？馬來西亞「賀歲歌與它們的產地」

大馬華人至今依然非常重視農曆新年的節慶氣氛。因此每當商場有大促銷、國道上大塞車、又或是家庭團聚，賀歲歌的存在，就像是這整件事的背景音樂，為節慶增添年味。尤其這種朗朗上口的新年音樂老少通吃，也有市場價值，所以就一直有資金被投入，作品被產出。

暖化生成風暴 亞馬遜森林樹木遭殃

極端風暴原來是被低估的森林殺手。美國研究發現，氣候變遷造成風暴威力急劇上升，2005年亞馬遜雨林便發生大規模樹木被風暴吹倒。估計本世紀結束前，亞馬遜面臨大規模樹木被吹倒的機率會再增加近一半。

格陵蘭創高溫記錄 海平面上升威脅浮現

格陵蘭融冰危機，創下千年以來最高溫記錄！學者指出，這個現象意味著全球暖化影響變得明顯，並警告「一旦格陵蘭島的冰川融化，將導致海平面大幅上升」。氣候組織表示，海平面上升可能造成氣候難民、土地鹽化等嚴重後果，呼籲各國加速淨零碳排的進度。

高齡115歲 西班牙老嫗可望成全球在世最長壽人瑞

金氏世界紀錄顧問今天表示，在美國出生的115歲西班牙老嫗莫瑞拉（Maria Branyas Morera）可望成為目前在...

哈利王子回憶錄大爆「完美儲妃」凱特另一面　因1份禮物不高興

英國哈里王子（Prince Harry）在名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄大爆英國王室成員不為外人所知的另一面。書中花了不少篇幅描繪向來形象高貴優雅、人前表現完美的英國儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）私下與如何與人互動，滿足不少王室迷的好奇心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。