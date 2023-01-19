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高齡115歲 西班牙老嫗可望成全球在世最長壽人瑞

中央社／ 巴塞隆納18日綜合外電報導

金氏世界紀錄顧問今天表示，在美國出生的115歲西班牙老嫗莫瑞拉（Maria Branyas Morera）可望成為目前在世的全球最長壽人瑞。

老年學資深顧問楊恩（Robert D. Young）表示，118歲法國修女安德瑞（Sister Andre）於17日過世後，據信莫瑞拉可能是全球最高齡人瑞。

楊恩補充說，金氏世界紀錄（Guinness WorldRecords）仍須審查文件及採訪莫瑞拉的家人，才能作出正式決定。楊恩也是美國老人醫學研究組織（GRG）超級百歲人瑞研究資料庫的負責人。

楊恩寫給法新社的電郵指出：「我們知道她有可能是，但目前尚未獲得證實。」

莫瑞拉目前無法接受採訪。據信她這一生中經歷過1918年流感大流行、兩次世界大戰及西班牙內戰。

位於西班牙東北部奧羅特鎮（Olot）的聖瑪麗亞德爾圖拉（Santa Maria del Tura）安養院表示，未來幾天將為這個「非常特別的日子」舉行一場「小型紀念會」。過去20年，莫瑞拉一直住在這間安養院。

安養院在聲明中說：「她身體健康，對周遭發生的一切好事始終充滿驚喜和感激。」

莫瑞拉78歲的小女兒羅莎（Rosa Moret）將母親的長壽歸因於「遺傳」。

羅莎今天對加泰隆尼亞（Catalan）地方電視台說：「她從未去過醫院，也沒骨折過，她很好，沒有病痛。」

1907年3月4日，莫瑞拉在舊金山出生，當時他們一家剛從墨西哥移居美國不久。

1915年，第一次世界大戰尚未平息，莫瑞拉一家決定返回祖國西班牙，父親卻在航程尾聲染上肺結核過世，她和母親後來定居巴塞隆納。

1931年，也就是西班牙內戰爆發前5年，莫瑞拉嫁給一名醫生。夫妻倆一起生活了40年，直到丈夫在72歲離世。莫瑞拉有3名子女，其中1人已逝，她還有11個孫子和11個曾孫。

莫瑞拉在慶祝113歲生日後幾週感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來順利康復。

莫瑞拉2019年告訴巴塞隆納「先鋒報」（LaVanguardia）：「我沒做過什麼了不起的事，唯獨一件就是我現在還活著。」

西班牙 安養院

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