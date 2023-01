哈利王子回憶錄大爆「完美儲妃」凱特另一面　因1份禮物不高興

英國哈里王子(Prince Harry)在名為《Spare》(暫譯:備胎)的回憶錄大爆英國王室成員不為外人所知的另一面。書中花了不少篇幅描繪向來形象高貴優雅、人前表現完美的英國儲妃凱特(Catherine, Princess of Wales)私下與如何與人互動,滿足不少王室迷的好奇心。

書中談及,原來哥哥威廉王子(Prince William)和其妻子凱特曾因沒收到他和妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)送的復活節禮物而不高興。

哈里王子寫道,威廉夫婦2018年6月邀請他和梅根到肯辛頓宮 (Kensington Palace)喝茶,討論4人之間的緊張關係,這次可說是英國王室第三代的「峰會」。當時哈里和梅根發現,他們沒送復活節禮物給威廉和凱特,兩人因此不高興。

哈里和梅根對兩人的反應感到驚訝,因為威廉和哈里之前從沒交換過復活節禮物,向來只有父親、即現任英王查理斯三世(King Charles III)才把復活節看作大事。惟哈里和梅根仍就復活節禮物一事向威廉夫婦表達歉意。

哈里夫婦其後向威廉夫婦提起2018年5月19日婚禮上的掉換座位牌事件。當日是哈里夫婦的婚禮,在溫莎堡(Windsor Castle)午宴上,哈里夫婦決定遵從美國傳統,讓賓客夫婦在用餐時坐在一起。但威廉夫婦用餐的那一桌沒遵守這規則。哈里指是因為威廉夫婦掉換座位牌,令賓客夫婦分開坐。

哈里夫婦因此告訴威廉夫婦,他們因掉換座位牌事件而不高興,但威廉夫婦否認他們曾掉換座位牌,真正「換牌者」另有其人。哈里王子在回憶錄中指出,查理斯夫婦「棹忌」威廉夫婦搶去他們應得的注意力。圖為英國白金漢宮發布查理斯三世繼位後的肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右一是查理斯的長媳凱特,左一是長子威廉。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天,他們在接待外賓前於白金漢宮合照。

威廉夫婦被指「搶fo」

哈里王子表示,查理斯三世和現任王后卡米拉(Camilla, Queen Consort)不希望威廉夫婦在傳媒面前搶去他們的風頭,並因此多次公開責備威廉王子。

他提及,查理斯有一次準備出席王室活動時, 發現凱特準備在同一天到訪一個網球俱樂部。查理斯的新聞官因此訓斥威廉王子的團隊,並要求凱特當天不要手持網球拍拍照。哈里稱,若凱特這樣拍照,會令查理斯和卡米拉無法成為當天報章的頭版人物,所以他們不能容忍。

美國商業內幕網站(Insider)1月14日稱,在哈里和梅根2018年5月19日舉行婚禮後,有報道指夏洛特公主(Princess Charlotte)試穿「花女裙」被梅根諸多挑剔,令凱特受到巨大壓力,不禁落淚。

哈里在書中寫道,花女裙事件發生在婚禮前4天,當時凱特通知梅根,指夏洛特公主的花女裙太大、不合身,夏洛特公主更因此事哭泣。梅根提出讓裁縫為夏洛特修改裙子,但凱特指她認為應重新製作所有花女裙,她的婚紗設計師也同意這看法。

梅根於是向凱特表示,她正與父親托馬斯(Thomas Markle)因接受傳媒訪問以及出席婚禮的事而發生齟齬。凱特回應指,她知道梅根正處理什麼事,但她需優先處理花女裙的問題。哈里回家後,發現與凱特通過電話的梅根坐在地上哭泣。

哈里表示,凱特在翌日送上鮮花和卡片向梅根道歉。當傳媒報道花女裙事件時,兩對夫婦聚在一起討論,而凱特指有關梅根弄哭她的報道完全是假的,事實是她令梅根哭泣。

哈里寫道,2018年2月、即凱特和梅根剛認識不久時,兩人在出席活動之際種下過節,由一支唇彩引起。

當時威廉夫婦和哈里夫婦一起出席「皇室基金會論壇」(Royal Foundation Forum),梅根在上台前補妝之際,才發現自己忘記帶唇彩,於是她向凱特借唇彩。哈里形容凱特嚇了一跳,不情願地從袋中取出唇彩。當梅根將唇彩擠在指尖,塗抹嘴唇後,凱特也露出不悅的表情。

「懷孕腦」事件

事件發生於2018年,威廉夫婦和哈里夫婦當時在肯辛頓宮吃下午茶。哈里指,梅根在聊天期間指正懷孕的凱特因荷爾蒙關係而有「懷孕腦」(baby brain),影響她的記憶力,這令威廉王子夫婦不快。

哈里表示,凱特向梅根說道「我們沒親近到讓你談論我荷爾蒙的程度」(We're not close enough for you to talk about my hormones.),並要求對方道歉。

梅根則辯護稱自己對其他朋友也是這樣說話,這未能令局面轉好。哈里指,威廉之後用手指指向梅根,並稱「這是無禮的,梅根,這些事情在這裏是不合禮儀的。」梅根之後向威廉回應道「若你不介意,把你手指從我臉上拿開。」(If you don't mind, keep your finger out of my face.)

慫恿哈里穿納粹軍服

哈里王子2005年曾被拍到穿着納粹軍服參加友人派對,引來批評。哈里在書中透露,慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是威廉王子與凱特。

他表示,他出席派對前在納粹軍裝與飛行員制服之間猶豫不決,於是他致電詢問威廉與凱特的意見,2人建議他穿納粹軍裝。不過當哈里穿納粹軍服出現在派對時,威廉與凱特卻不斷嘲笑他看起來比穿着豹紋緊身衣的威廉還糟糕,讓哈里相當難受。

延伸閱讀:

哈里王子新書內容爆炸銷售破紀錄 提及GG逾15次

哈里王子回憶錄大談床事 梅根開定房等情郎 戴妃忌日變激情夜哈里新書爆與威廉破裂5內幕

文章授權轉載自《香港01》