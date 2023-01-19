哈利王子回憶錄大爆「完美儲妃」凱特另一面　因1份禮物不高興

英國哈里王子（Prince Harry）在名為《Spare》（暫譯：備胎）的回憶錄大爆英國王室成員不為外人所知的另一面。書中花了不少篇幅描繪向來形象高貴優雅、人前表現完美的英國儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）私下與如何與人互動，滿足不少王室迷的好奇心。

書中談及，原來哥哥威廉王子（Prince William）和其妻子凱特曾因沒收到他和妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）送的復活節禮物而不高興。

哈里王子寫道，威廉夫婦2018年6月邀請他和梅根到肯辛頓宮 （Kensington Palace）喝茶，討論4人之間的緊張關係，這次可說是英國王室第三代的「峰會」。當時哈里和梅根發現，他們沒送復活節禮物給威廉和凱特，兩人因此不高興。

哈里和梅根對兩人的反應感到驚訝，因為威廉和哈里之前從沒交換過復活節禮物，向來只有父親、即現任英王查理斯三世（King Charles III）才把復活節看作大事。惟哈里和梅根仍就復活節禮物一事向威廉夫婦表達歉意。

哈里夫婦其後向威廉夫婦提起2018年5月19日婚禮上的掉換座位牌事件。當日是哈里夫婦的婚禮，在溫莎堡（Windsor Castle）午宴上，哈里夫婦決定遵從美國傳統，讓賓客夫婦在用餐時坐在一起。但威廉夫婦用餐的那一桌沒遵守這規則。哈里指是因為威廉夫婦掉換座位牌，令賓客夫婦分開坐。

哈里夫婦因此告訴威廉夫婦，他們因掉換座位牌事件而不高興，但威廉夫婦否認他們曾掉換座位牌，真正「換牌者」另有其人。哈里王子在回憶錄中指出，查理斯夫婦「棹忌」威廉夫婦搶去他們應得的注意力。圖為英國白金漢宮發布查理斯三世繼位後的肖像照片。左起是王后卡米拉、英王查爾斯、右一是查理斯的長媳凱特，左一是長子威廉。當天是英女王伊利沙伯二世國葬舉行前的一天，他們在接待外賓前於白金漢宮合照。

威廉夫婦被指「搶fo」

哈里王子表示，查理斯三世和現任王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）不希望威廉夫婦在傳媒面前搶去他們的風頭，並因此多次公開責備威廉王子。

他提及，查理斯有一次準備出席王室活動時， 發現凱特準備在同一天到訪一個網球俱樂部。查理斯的新聞官因此訓斥威廉王子的團隊，並要求凱特當天不要手持網球拍拍照。哈里稱，若凱特這樣拍照，會令查理斯和卡米拉無法成為當天報章的頭版人物，所以他們不能容忍。

美國商業內幕網站（Insider）1月14日稱，在哈里和梅根2018年5月19日舉行婚禮後，有報道指夏洛特公主（Princess Charlotte）試穿「花女裙」被梅根諸多挑剔，令凱特受到巨大壓力，不禁落淚。

哈里在書中寫道，花女裙事件發生在婚禮前4天，當時凱特通知梅根，指夏洛特公主的花女裙太大、不合身，夏洛特公主更因此事哭泣。梅根提出讓裁縫為夏洛特修改裙子，但凱特指她認為應重新製作所有花女裙，她的婚紗設計師也同意這看法。

梅根於是向凱特表示，她正與父親托馬斯（Thomas Markle）因接受傳媒訪問以及出席婚禮的事而發生齟齬。凱特回應指，她知道梅根正處理什麼事，但她需優先處理花女裙的問題。哈里回家後，發現與凱特通過電話的梅根坐在地上哭泣。

哈里表示，凱特在翌日送上鮮花和卡片向梅根道歉。當傳媒報道花女裙事件時，兩對夫婦聚在一起討論，而凱特指有關梅根弄哭她的報道完全是假的，事實是她令梅根哭泣。

哈里寫道，2018年2月、即凱特和梅根剛認識不久時，兩人在出席活動之際種下過節，由一支唇彩引起。

當時威廉夫婦和哈里夫婦一起出席「皇室基金會論壇」（Royal Foundation Forum），梅根在上台前補妝之際，才發現自己忘記帶唇彩，於是她向凱特借唇彩。哈里形容凱特嚇了一跳，不情願地從袋中取出唇彩。當梅根將唇彩擠在指尖，塗抹嘴唇後，凱特也露出不悅的表情。

「懷孕腦」事件

事件發生於2018年，威廉夫婦和哈里夫婦當時在肯辛頓宮吃下午茶。哈里指，梅根在聊天期間指正懷孕的凱特因荷爾蒙關係而有「懷孕腦」（baby brain），影響她的記憶力，這令威廉王子夫婦不快。

哈里表示，凱特向梅根說道「我們沒親近到讓你談論我荷爾蒙的程度」（We're not close enough for you to talk about my hormones.），並要求對方道歉。

梅根則辯護稱自己對其他朋友也是這樣說話，這未能令局面轉好。哈里指，威廉之後用手指指向梅根，並稱「這是無禮的，梅根，這些事情在這裏是不合禮儀的。」梅根之後向威廉回應道「若你不介意，把你手指從我臉上拿開。」（If you don't mind, keep your finger out of my face.）

慫恿哈里穿納粹軍服

哈里王子2005年曾被拍到穿着納粹軍服參加友人派對，引來批評。哈里在書中透露，慫恿他穿納粹服裝出席派對的其實是威廉王子與凱特。

他表示，他出席派對前在納粹軍裝與飛行員制服之間猶豫不決，於是他致電詢問威廉與凱特的意見，2人建議他穿納粹軍裝。不過當哈里穿納粹軍服出現在派對時，威廉與凱特卻不斷嘲笑他看起來比穿着豹紋緊身衣的威廉還糟糕，讓哈里相當難受。

延伸閱讀：

哈里王子新書內容爆炸銷售破紀錄 提及GG逾15次

哈里王子回憶錄大談床事 梅根開定房等情郎 戴妃忌日變激情夜哈里新書爆與威廉破裂5內幕

文章授權轉載自《香港01》