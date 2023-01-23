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影／多名皇室成員曾下榻、窗上刻有女王簽名 英國最老豪宅開價4.1億出售

聯合新聞網／ 綜合報導
這處擁有1000多年歷史的豪宅開價4.1億台幣。圖擷自youtube
這處擁有1000多年歷史的豪宅開價4.1億台幣。圖擷自youtube

英國的「大坦格利莊園」（Great Tangley Manor）可說是英國歷史最悠久的豪宅，而且不少皇室成員都曾經「到此一遊」，近期屋主打算出售這棟別墅，價格也是「君王等級」，要價1100萬英鎊（約4.1億台幣）。

據《地鐵報》（Metro）報導，大坦格利莊園目前是英國的一級古蹟，光是地基的歷史就能追溯到西元1016年，在12世紀時被皇室當作狩獵用的別墅，就連木材都是用西班牙無敵艦隊所送至。雖然後來別墅有部分在1582年遭逢祝融之災，但改建後依然美輪美奐、古色古香。

1885年，英國歷史建築保護協會的創始成員福勞爾（Wickham Flower）買下此地，並請知名設計師威廉莫里斯（William Morris ）協助擴建別墅。這棟豪宅名聲十分響亮，不只英國最偉大的設計師之一魯琴斯（Edwin Lutyens）造訪過當地，連英國知名作家吳爾芙（ Virginia Woolf）小時候都跟姊姊拜訪過這處豪宅。

福勞爾過世後，莊園歸國會議員所有，皇室成員也常常去到莊園度假。女王瑪麗和喬治五世造訪時還曾用鑽石戒指在餐廳的窗戶玻璃上簽名，主臥的更衣室窗戶上也留有喬治六世的簽名。

負責管理的房地產公司員工在受訪時表示，能夠見證歷史更迭仍屹立不搖的物件十分少見，而且豪宅內也有室內游泳池和停機坪等現代豪宅的「基本配備」，可說是外表與內在兼具的絕佳物件。

英國 皇室 房地產 女王 古蹟

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