路面白線畫成波浪狀有助減速？ 英國新路規被民眾罵翻

為了減少車輛超速肇事，英格蘭政府竟把馬路上的白線改成不規則的波浪型，結果被民眾罵翻，甚至有人諷刺說這種白線是畫給酒駕的駕駛開車用的。

據《地鐵報》（Metro）報導，近期英格蘭薩默塞特郡克利夫登市（Clevedon, Somerset）一處海岸公路的道路標線被改為蜿蜒的波浪線條，這條路原本是雙向道路，卻被改為有自行車道和停車格的單行道。

North Somerset Council has been 'making waves' with new road markings on Clevedon seafront 🌊😅



What do you make of them? 🤷



📸: Save Our Seafront pic.twitter.com/yCK0wAxRom — The RAC (@TheRAC_UK) 2023年1月10日

報導指出，薩默塞特郡市議會認為將白線改為波浪狀，會讓駕駛覺得道路變窄，迫使駕駛減速慢行，但這項決定卻飽受當地民眾批評。

一名住戶就說，當地原本有75個停車格，結果改完只剩28個，雖然他很贊成政府設計自行車道，但是把自行車道設計得跟一般汽車專用道一樣寬簡直就是「愚蠢至極」，造成周遭用路人的困擾。

另一名住戶則表示，政府將自行車道拓寬，讓自行車可以雙向行駛根本毫無必要，這樣的決定造成當地交通混亂，影響當地貿易發展，也是浪費納稅人的錢。

目前道路改造的工程仍未完成，預計將於今年春季完成路面處理。北薩默塞特郡市議員黎安福克斯（Liam Fox）針對此問題進行多次實地考察。他在受訪時表示，當地居民都認為這樣的道路改造根本是不必要的，不但當地政府負擔不起，民眾不想接受，設計也不夠安全。福克斯表示，針對此議題他們已經寄送報告給交通大臣，希望能夠暫停這項工程。