快訊

撞死警察嫌犯證實毒駕！母親無奈：不知他有吸毒 媳婦也因毒品被關

合體張善政人氣爆棚 馬英九「一句話」讓支持者笑翻

澳網／太殘酷！約克維奇把小野兔打成小白兔 輕鬆晉8強

路面白線畫成波浪狀有助減速？ 英國新路規被民眾罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭薩默塞特郡政府將海岸公路的道路標線改為波浪狀，宣稱能減緩駕駛車速。示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage
英格蘭薩默塞特郡政府將海岸公路的道路標線改為波浪狀，宣稱能減緩駕駛車速。示意圖，非新聞事件圖。圖片來源／ingimage

為了減少車輛超速肇事，英格蘭政府竟把馬路上的白線改成不規則的波浪型，結果被民眾罵翻，甚至有人諷刺說這種白線是畫給酒駕的駕駛開車用的。

據《地鐵報》（Metro）報導，近期英格蘭薩默塞特郡克利夫登市（Clevedon, Somerset）一處海岸公路的道路標線被改為蜿蜒的波浪線條，這條路原本是雙向道路，卻被改為有自行車道和停車格的單行道。

報導指出，薩默塞特郡市議會認為將白線改為波浪狀，會讓駕駛覺得道路變窄，迫使駕駛減速慢行，但這項決定卻飽受當地民眾批評。

一名住戶就說，當地原本有75個停車格，結果改完只剩28個，雖然他很贊成政府設計自行車道，但是把自行車道設計得跟一般汽車專用道一樣寬簡直就是「愚蠢至極」，造成周遭用路人的困擾。

另一名住戶則表示，政府將自行車道拓寬，讓自行車可以雙向行駛根本毫無必要，這樣的決定造成當地交通混亂，影響當地貿易發展，也是浪費納稅人的錢。

目前道路改造的工程仍未完成，預計將於今年春季完成路面處理。北薩默塞特郡市議員黎安福克斯（Liam Fox）針對此問題進行多次實地考察。他在受訪時表示，當地居民都認為這樣的道路改造根本是不必要的，不但當地政府負擔不起，民眾不想接受，設計也不夠安全。福克斯表示，針對此議題他們已經寄送報告給交通大臣，希望能夠暫停這項工程。

自行車 車道

延伸閱讀

英國靈媒預言2023 點名台灣「爆發意外衝突」改變全球局勢

女子買菜回家冰9天 菜堆中發現「這生物」還活著

雙胞胎失散39年人生卻如「複製貼上」 2任老婆、狗狗名稱全相同

影／她到府大掃除「三年未開過冰箱」 網友暴動：要吐了

相關新聞

台男訂房放鳥日本湯布院 今致電旅館道歉願全額賠償

台灣籍李姓男子去年底透過日本訂房網站向日本三星級的湯布院椿旅館（Yufuin Tsubaki）訂房，未料，今年1月20日...

失格旅人又一樁！6台灣人赴日點3碗拉麵「輪流吃」 被制止怒刷1星負評

台灣又傳「失格旅人」事件？日前，一名台灣旅客因放鳥日本三星級湯布院椿旅館的訂房，使旅館損失超過23萬日圓（約台幣5.6萬元）引發撻伐，事後該男致電道歉並願賠償。沒想到再傳出台人旅日脫序行徑，台灣一組遊客到日本拉麵店用餐...

路面白線畫成波浪狀有助減速？ 英國新路規被民眾罵翻

為了減少車輛超速肇事，英格蘭政府竟把馬路上的白線改成不規則的波浪型，結果被民眾罵翻，甚至有人諷刺說這種白線是畫給酒駕的駕駛開車用的。

影／多名皇室成員曾下榻、窗上刻有女王簽名 英國最老豪宅開價4.1億出售

英國的「大坦格利莊園」（Great Tangley Manor）可說是英國歷史最悠久的豪宅，而且不少皇室成員都曾經「到此一遊」，近期屋主打算出售這棟別墅，價格也是「君王等級」，要價1100萬英鎊（約4.1億台幣）。

過年又被問怎麼不生？全球化「無子生活」幸福論

我們這些選擇不當父母的人多少有點像一神論者，或是移居到加州的外地人；我們傾向於走蜿蜒曲折、甚至常會帶來痛苦的道路，向自己認定的終點前進。這是我編輯這本文集的原因之一。和很多文化推斷截然相反的是：主動退出父母陣營的人並不是一個整體（再次重申：這本書討論的是主觀決定不生小孩，而非想生的時候生不了——那是完全不同的議題）。

日本迎本季最強寒流 東京恐現零下3度低溫

日本各地將從1月24日起迎接今年冬天最強寒流，北陸地方及東北地方可能降下破紀錄大雪、東京市區恐將出現攝氏零下3度低溫，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。