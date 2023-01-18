科學家解謎：為何身高矮比較有進化優勢？

你從小常被笑是全班最矮的那一個；過年時聚餐還有親戚暗諷你父母沒養好？最近愈來愈多科學家研究指出，身高較矮的人，才是較有進化優勢的一群；而身材矮的男性，往往更擅長在社會上生存，女性三高擇偶標準該改變，覺得身高夠高才是優點，已是過時思維。原因可從三個層面來探究，其實頗有道理。

許多醫學機構長期研究指出，當父母讓孩子從小吃得營養充足﹔且規律運動，通常能讓他們身高比父母高。同時，長得高在許多人心目中，也能享有外貌優勢，在社會上和同儕競爭可能有加分作用。也因此，爸媽四處帶孩子看醫生，只為求長高良藥，在台灣不算稀有。

但是，許多學者經過研究，最近推翻了這個身高優勢的迷思。他們指出人們素來認為長得高才好，是錯誤又過時的想法。長得矮，其實在這個時代較有進化優勢。

到底原因為何？為何各領域學者紛紛改變了看法？可以從以下三層面來分析。

矮子比高的人健康？研究指60歲後差異將明顯

首先，研究人類身材議題長達40年的美國科學家薩馬拉斯（Thomas Samaras），2020年發表了「身高與長壽：一個改變中的觀點」報告指出，最近十年來有數百個研究，都總結出同樣的觀點：身材較矮小的人，健康狀況比相對高的人好，壽命也相對長。

如果你並不認同，可能是你的年紀還沒到。因為有些研究發現，要到60到70歲以後，長得矮的人，才會明顯比相對高的人健康，顯現出矮的好處。

此外，美國南伊利諾州大學的熟齡與長壽實驗室主任巴克（A.Bartke），則進一步詳細研究各種疾病和身高的關係指出，身高矮的人癌症風險會比較低；其原因據推測可能是細胞數量相對少，出錯的機率就比較低。另外在抗衰老與血糖控制方面表現，身高矮的人也會比高的人好。

荷蘭社會學家，推翻男性身高的慣有迷思

這些健康研究，你也許不認同。再來看看社會學家的說法。荷蘭學者布蕾克（Nancy Blaker）指出，許多人看待長得矮的男性，最常見的刻板印象就是性格咄咄逼人或言語刻薄。他們的觀點是，男性長得矮，就必須用激烈的性格言語表現，才能彌補天生身高不如人的遺憾。也因此，許多人推崇男生該長得高，不僅看來較體面，也不容易被欺負外，性格上也可能較討喜，處處有優勢。但，布蕾克觀察追蹤許多個案後，推翻了這個迷思。

她指出，在現實中，許多從小長得矮的男性，在成長過程中學會腦袋裡的東西更重要，因此較擅長運用聰明的謀略來面對問題，更勝於用激動言詞挑釁人。他們也更能融入社會。那些相對矮的男性刻板印象，只是社會上的偏見，還常在戲劇中被刻意凸顯。

例如美國知名黑人喜劇男星凱文．哈特（Kevin Hart），就善於在舞台上表現出自己是個言語尖酸的矮子，並常和高大的職業摔角手巨石強森（Dwayne Johnson）搭檔，由強森來扮演相對溫和的一方。

如此看來，相對矮的男性比較懂得在社會中生存，才是優勢族群。

最後，當全球每年極端氣候層出不窮、更有不少人預測海洋資源快枯竭、惡劣天災太多影響作物，糧食危機將至，其實，下一代的身高也在這樣的未來下，逐漸成為存活關鍵因素。

例如，前述用醫學研究推斷矮子較長壽的美國科學家薩馬拉斯，便曾精算指出，如果美國人的人口維持一樣，只要身高縮短10%，每年就能省下8700萬噸的食物、千兆的飲水以及龐大能源，對於減緩地球資源被耗盡有益。

籃球球星魔獸不如矮子有競爭力？

這樣的計算公平嗎？難道，連美國職籃NBA長人球星魔獸等人的生存競爭力，也不如矮子？薩馬拉斯對此表示，他不想讓身材高的人覺得難過，不過，種種殘酷現實證明，矮子較適合這個地球氣候正在急遽轉變的新時代。

薩馬拉斯的推斷，不完全沒道理。以寫《人類大歷史》聞名的歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）便曾指出，在距今5萬年前，印尼弗洛勒斯島（Flores）上有一群原始人，遇到海平面急遽上升的危機。結果，誰相對能存活？

真相是，海平面上升阻斷了此島嶼和其他陸地的連接，導致糧食變少，身高高的人挨不住餓，是最先滅絕的一群。後來，此島上的人類進化成身高僅100公分出頭的矮人族。

一位自己和另一半都身材嬌小的美國女士艾特曼（Mara Altman），也因此在2023年初投書《紐約時報》，振振有詞地指出，屬於矮子的時代來了。她呼籲美國社會應該要顛覆迷思，別再對矮的人加以歧視。她希望她的孩子都能自豪自己的身形。

看來，做個相對矮的人優勢不少：相對健康長壽、也較節能減碳，可躲過氣候變遷危機；若是男性可能更社會化。因此，女性確實不該再把男性身高夠高當擇偶標準，未來也別再用貶意笑人家是矮子，或許該說：你長得好永續。

（本文出自2023.1.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）