到處找不到人！3歲女兒被困洗衣機送醫不治 5寶爸崩潰

家有幼童更應注意安全！日前，法國巴黎1對育有5名孩子的夫婦與其中1名孩子吃完晚飯後，發現3歲小女兒不見蹤影，於是焦急尋找，最終發現女兒被困於家中洗衣機內。女童被發現時仍有微弱生命跡象，惜送院搶救不治，初步顯示為窒息，確切死因仍待驗屍。

綜合外媒報導，該名3歲女童與48歲的父親、37歲的母親及4名哥哥姐姐共同居住在法國巴黎第20區某公寓內。事發於上周四（12日），這對父母與1名孩子於晚餐後發現女童不見蹤影，遂在公寓內外搜索，並向鄰居求助，詢問是否見過女童離開家中。

晚上10點30分，女童父親及女童其中1名兄長於家中的洗衣機中，找到了被關着的女童。當時女童仍有微弱生命跡象，於是父親致電緊急服務部門尋求醫療救助。救護人員到場發現女童情況危急，盡力施救，惜女童送醫後仍不治，於晚上11點30分證實死亡。

據了解，女童父親供稱找到她時，洗衣機的門是關上的，而機器並非運作狀態。他與妻子共育有5名孩子，最年長的為18歲，之後是3名介乎7至16歲的兒子，最年幼的是死者，她於事發前不到1周剛滿3歲。

根據當地媒體報導，初步資料顯示女童是窒息至死，而身上並無遭受暴力的跡象，確切死因仍有待驗屍確認，而死因調查已於13日展開。報導又指由於事發時，家長未能肯定孩子們的動向，直至晚餐結束後才尋找女童，當地保護未成年人的相關機構已決定着手調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》