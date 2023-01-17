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日本等不到爆買潮？他曝陸客需年收千萬日幣才能赴日旅遊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本街頭上的陸客數量跟當年比，幾乎連零頭都不到。圖／美聯社
日本街頭上的陸客數量跟當年比，幾乎連零頭都不到。圖／美聯社

中國大陸1月8日解封了！不少人都會出國遊玩，鄰近的日本一直以來都是頗受陸客歡迎的目的地。日前有一名網友發文表示，為何現在日本街頭上的陸客人數量跟當年比，幾乎連零頭都不到？引發網友討論。

有一名網友在臉書粉專「日本省錢小站」上發文表示，日本各地的觀光業者以及商店攤販都覺得奇怪，明明日本政府就沒有禁止大陸人來旅遊，中國政府也沒有禁止大陸人出國，但是街頭上的陸客人數量跟當年相比，幾乎連零頭都不到？

原PO發現，原來是因為大陸人要來日本，沒辦法直接跟駐中國日本大使館申請簽證，一定要通過中國當地的旅行代理店，然後現在中國當地的代理店響應政策，只發觀光簽證給五年內，每年年收有超過一千萬日幣(約236萬台幣)的大陸人。

原PO這才驚覺「原來現在在日本街頭上，遇到的大陸人每位年收都超過千萬啊！」原PO擔心新聞報導之後，可能會有很多日本不肖分子會對這些大陸人做壞事，於是提醒來日本玩的陸客們要注意一下安全。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「都去泰國旅遊了」、「特派員好邪惡呀」、「看來可以放心去日本玩了」、「都有千萬了，怎麼可能會在街上，他們很『安全』的」、「還好有錢人都坐車出入的，玉足不接地」。

但也有網友不以為然，反駁原PO觀點「沒，簽證花錢就能搞定」、「中國的證明文件可以買的到阿」、「我一堆大陸朋友年收入沒那麽高，一樣跟團去日本觀光耶」、「1000萬日幣其實只等於年收52萬人民幣，在中國一線都市其實不算高標準，一般大概70-80萬年薪」。

還有位網友分析「不過我相信日本近期就會開放條件了啦，這個是五年自由簽的條件，日本以前開放的三年簽和短期旅遊簽都還沒開放，真的開放的時候就會塞爆了。」

簽證 陸客 日本

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