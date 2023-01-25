產後胖到87公斤 新手媽靠「調整心態」狂甩11公斤

澳洲一名新手媽媽產後體重高達86.9公斤，不過卻藉由「擺脫毒性心態」減肥法，在短短5個月內減掉11公斤。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的莎拉（Sarah Wood）在生完女兒以後發現自己體重來到歷史新高86.9公斤。因為要參加朋友的婚禮，莎拉決定開始認真減肥。

莎拉受訪時表示，自己過去以來對食物一直保持的一種「毒性心態」，常常一下節食什麼都不吃，一下又暴飲暴食，跟食物的關係非常糟糕。在生下孩子之前她就試過非常多的減肥方法，但卻從來沒有成功過。

生下女兒後，她依然維持一週運動三天，但是因為要餵母乳，她會吃非常多碳水化合物維持飽足感。不僅如此，因為她從來沒考慮過自己需要多少蛋白質，所以常常挨餓，餓了就去吃含糖食物。

後來莎拉在Instagram上看到一位營養師的減重計畫，決定再給自己一次機會，再試一次。她開始三餐盡可能均衡的吃蛋白質、蔬菜、水果，每週重訓兩次、有氧一次和一次混合式訓練。除此之外，她也每天都會推女兒出去散步，增加自己的運動量。

開始減肥後三週莎拉就瘦了4.3公斤，到現在5個月她已經瘦到75公斤。她認為自己透過營養師的協助，找回跟食物之間的關係平衡，現在她不只更滿意自己的外表，也覺得精神好很多。

莎拉分享自己的減重心路歷程表示，減重的過程當中不過度限制飲食，而是調整生活方式，才是長久的瘦身之道。