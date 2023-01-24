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影／愛愛超痛 她懷孕檢查才知自己有「兩個陰道」

聯合新聞網／ 綜合報導
史嘉莉有兩個陰道，但還是順利跟丈夫產下一子。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
史嘉莉有兩個陰道，但還是順利跟丈夫產下一子。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

澳洲一名女子過去幾年來每次愛愛都覺得超級痛，她一直以為發生性關係就是得飽受痛苦，沒想到21歲那年檢查才發現自己有「兩個陰道」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年30歲的史嘉莉（Scarlett Rose）現在已經是一個孩子的媽了。她第一次發生性關係是在18歲那年，當時的經驗異常疼痛，史嘉莉原本以為是自己還沒準備好才會那麼痛，不過後來幾次愛愛時她都還是覺得超級痛，於是決定去看醫生。

當時不管是抹片、內視鏡還是超音波檢查她都做過，但卻查不出病因。由於陰道痙攣的患者會在性交或放入其他物體時，出現肌肉痙攣導致劇烈疼痛，醫生還一度認為她是陰道痙攣，替她做了相關治療，不過她的情況仍沒有好轉。史嘉莉說自己當時因此感到既痛苦又焦慮，有些人甚至告訴她或許這是心理疾病，她應該檢查是不是心理因素造成的。

21歲那年她認識了現在的丈夫傑米（Jamie），剛開始兩人的性生活不融洽，因為對史嘉莉來說做愛的過程非常痛苦。即便如此，兩人仍決定攜手走入婚姻，並且在2014年懷孕

懷孕21週產檢時，醫生發現她的子宮頸較弱，可能會早產，於是醫生便替他進行手術。想不到在手術過程中醫生才發現原來史嘉莉患有陰道發育異常，陰道多了一層隔膜，所以過去一直都有「兩個陰道」，性交時才會異常疼痛。

幸好後來醫師替她切除隔膜，讓她變回一個陰道，而且最後史嘉莉也順利生下兒子。史嘉莉在受訪時表示，將自身經驗公諸於世，是因為希望讓大眾對這類疾病有所認識，能幫助其他有類似經驗的女性。

手術 懷孕 婚姻 性行為

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