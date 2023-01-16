泰國遊客小心！女大生赴泰旅遊感染罕病 只能靠鼻胃管進食

泰國每年吸引大批旅客，然而泰國之旅卻成了一名28歲的澳洲女子永遠的惡夢，她於2015年赴泰國度假時因胃痛不適提前返國，事後病情惡化到緊急送醫，最終只能靠鼻胃管進食，然而7年下來醫師卻查不出患病原因，直到最近真相才總算揭曉。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，2015年，年僅20歲的澳洲護理系學生泰絲（Tess Swift），去泰國度假期間罹患輕微胃病，幾周後被緊急送往醫院，醫師診斷她患有腸道易激綜合症和進食綜合症，然而院方卻一直找不出病因和治療方法，最終泰絲在2018年因部分消化系統癱瘓戴上了鼻胃管。「它某程度已經毀了我的生活」，泰絲說。她不僅因頻繁進出醫院犧牲了與友人的快樂時光，罹患重度抑鬱等精神疾病，更因此放棄了護理學位。

直至2022年11月，也就是距今約2個月前，在墨爾本阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital）的檢測中發現，罪魁禍首是一種名叫顎口線蟲(Gnathostomiasis)的寄生蟲，其主要通過生食或未完全煮熟的淡水魚、鰻魚、青蛙、鳥類和爬行動物等感染人類，這種疾病在泰國等東南亞國家很常見，也可以在中、南美洲及非洲的一些地區發現。

然而，醫師表示，若當下立即治療還有可能殺死這種寄生蟲，但經過7年已難以完全治癒。在感染的早期階段，寄生蟲就會通過胃壁、腸壁或肝臟進入血液系統，許多人在感染初期並無症狀，或是只會輕微發燒、疲勞、食欲不振、噁心、嘔吐、腹瀉或腹痛等，一旦當寄生蟲進入血液，則會導致皮膚疼痛、發癢、腫脹，還會造成神經損傷、視力喪失甚至死亡。

如今，泰絲和她的母親迪克森（Dickson Swift）只希望，能讓更多人認識到這種罕見疾病，尤其應該為要前往寄生蟲流行地區的遊客提供相關資訊，並更頻繁地檢測寄生蟲，讓患有這類疾病的人及早接受正確治療，避免相同的憾事再次發生。