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夫妻為錢爭吵「放火燒房」 二樓焦屍疑是20歲兒子

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫婦吵架縱火，結果疑似燒死了自己的兒子。圖擷自youtube
一對夫婦吵架縱火，結果疑似燒死了自己的兒子。圖擷自youtube

日本近來發生一起社會悲劇。一對和歌山市的夫婦先是互相吵架，演變放火焚燒住宅，除了讓整棟放子付之一炬外，兩人的20歲兒子疑似因為還待在住宅內，遭波及被活活燒死。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，這起案件當事者為36歲的男子前田翼，及其50歲的妻子前田志保。14日傍晚，前田翼和妻子談判，表示希望自己賺的薪水自己用，結果與前田志保產生口角，兩人就在自宅一樓客廳吵了起來。

吵到最後，丈夫氣到在室內潑灑燈油，妻子也不甘示弱，立刻用打火機點火，於是兩層樓的木造住宅就這麼被大火吞噬。雖然兩位始作俑者平安無事，但火災現場卻發現一具男性遺體，加上夫婦兩人透露，還有一位住在二樓的20歲兒子，但案發後就聯繫不上，因此很可能就是該位死者。

鄰居們則表示，這一對夫婦平時就因為生活壓力經常吵架，有時還會酗酒、吞安眠藥才能睡著。目前兩人都遭到警方逮捕，並且朝殺人嫌疑進行偵辦。至於遺體身份還會進一步搜查，確定真實身份到底是誰。

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火災 殺人

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