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弟抱怨狂流鼻涕36小時 姐上門探視暈倒懷中不幸病逝

聯合新聞網／ 綜合報導
英國曼徹斯特一對感情深厚姐弟，因為28歲的弟弟說自己不斷流鼻涕長達36小時，姊姊為此準備飯菜給弟弟，沒想到隔天弟弟卻突然離世，而一切病因都是因為敗血症。圖擷自mirror
英國曼徹斯特一對感情深厚姐弟，因為28歲的弟弟說自己不斷流鼻涕長達36小時，姊姊為此準備飯菜給弟弟，沒想到隔天弟弟卻突然離世，而一切病因都是因為敗血症。圖擷自mirror

英國曼徹斯特一對感情深厚姐弟，因為28歲的弟弟說自己不斷流鼻涕長達36小時，姊姊為此準備餐點給弟弟，沒想到隔天弟弟卻突然離世，而一切病因都是因為敗血症

根據《鏡報》報導，28歲的瑞斯不斷流鼻涕與頭痛已經長達36小時，跟姊姊凱米抱怨後，與弟弟感情好的姊姊，幫弟弟帶了雞肉與薯條當餐點，希望他可以快點康復。

沒想到隔天凱米去探視弟弟狀況，才走進房門，弟弟就倒在她身上，這一幕嚇壞凱米，她呼叫朋友幫忙，並把弟弟拖到床上，接著打求救電話，被送往醫院後，瑞絲2小時內出現兩次心臟停止，急救後雖然維持生命跡象，但卻發出病危通知。

他們全家人都抵達病床邊，醫生告訴家屬，瑞斯因為敗血症出現器官衰竭，他的器官會漸漸失去功能。

不到6小時，瑞斯便離家人而去，而離去的當天是聖誕節前夕的12月23日，這令姊姊凱米與其他家人都難以接受。瑞斯雖然是自閉症患者且是視障者，但他一直都相當樂觀，身體也很健康，但當時卻突然開始喊頭痛與流鼻水，吃了止痛藥也沒有用。

對於瑞斯在聖誕節前夕驟逝，家人都相當難以接受，且無法想像沒有他的聖誕節。但為了紀念喜歡聖誕節的瑞斯，他們決定未來每年都要把它變成慶祝節日，就像瑞斯跟他們同在一樣。

敗血症

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